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Швеція не допустить Росію до розслідування вибухів на «Північних потоках»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Швеція не допустить Росію до розслідування вибухів на «Північних потоках»
Попередні розслідування в Швеції є конфіденційними
фото з відкритих джерел

Швеція відмовила Росії у доступі до розслідування щодо «Північних потоків»

Швеція відхилить вимогу Російської Федерації щодо її участі в розслідуванні витоку газу у газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Про це пише Bloomberg.

«Попередні розслідування в Швеції є конфіденційними, і це, очевидно, стосується і цього випадку», – заявила прем'єр-міністр країни Магдалена Андерссон.

Росія, зі свого боку, вимагала, аби її влада і газова компанія «Газпром» також брали участь в розслідуванні щодо витоку газу. Андерссон відзначила, що її офіс вже працює над відповіддю Москві.

Шведська служба безпеки вважає, що витоки були спричиненні підводними детонаціями. Тим часом Швеція координує свої дії з Данією та Німеччиною.

«Це сталося у виключній економічній зоні Швеції, а не на нашій території, тому це не напад на Швецію, але це серйозно, не в останню чергу на тлі напруженої ситуації в сфері безпеки. Ми, на жаль, маємо бути готовими до того, що можуть статися й інші інциденти», – сказав Андерссон.

Нагадаємо, 27 вересня оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

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Теги: Швеція росія Північний потік-2 Північний потік

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