Диверсія на «Північних потоках»: перші фото та відео розірваної труби

Вибухи на «Північних потоках» сталися 26 вересня

Оператори глибоководного безпілотника з норвезької компанії Blueye Robotics дісталися однієї з точок розриву труби газопроводу «Північний потік-1» на дні Балтійського моря та показали перші знімки місця витоку, повідомляє Expressen.

За даними авторів знімків, трубу пошкоджено на глибині 75-76 метрів.

«На морському дні ми сфотографували залишки розірваної вибухом труби», – написав один із «пірнальників» Маттіас Карлсон у Twitter.

Нагадаємо, розгерметизація двох ниток першого «Північного потоку» та однієї – «Північного потоку-2» поблизу данського острова Борнхольм відбулася 26 вересня.

Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж. Також відомо, що за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію.