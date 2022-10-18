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Диверсія на «Північних потоках»: перші фото та відео розірваної труби

Надія Клочко
glavcom.ua
Диверсія на «Північних потоках»: перші фото та відео розірваної труби
ЗМІ показали наслідки вибуху на газопроводі «Північний потік-1»
фото: expressen.se

Вибухи на «Північних потоках» сталися 26 вересня

Оператори глибоководного безпілотника з норвезької компанії Blueye Robotics дісталися однієї з точок розриву труби газопроводу «Північний потік-1» на дні Балтійського моря та показали перші знімки місця витоку, повідомляє Expressen.

За даними авторів знімків, трубу пошкоджено на глибині 75-76 метрів.

Диверсія на «Північних потоках»: перші фото та відео розірваної труби фото 1
Диверсія на «Північних потоках»: перші фото та відео розірваної труби фото 2
Диверсія на «Північних потоках»: перші фото та відео розірваної труби фото 3

«На морському дні ми сфотографували залишки розірваної вибухом труби», – написав один із «пірнальників» Маттіас Карлсон у Twitter.

Нагадаємо, розгерметизація двох ниток першого «Північного потоку» та однієї – «Північного потоку-2» поблизу данського острова Борнхольм відбулася 26 вересня.

Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж. Також відомо, що за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію

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Теги: Північний потік Північний потік-2 газ

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