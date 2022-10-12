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Кому був вигідний підрив «Північних потоків»? Путін показав пальцем на три країни

Надія Клочко
glavcom.ua
Кому був вигідний підрив «Північних потоків»? Путін показав пальцем на три країни
Путін переконаний, що диверсія на «Північний потоках» вигідна США, Україні та Польщі
фото з відкритих джерел

Глава Кремля назвав вибухи на «Північних потоках» «актом міжнародного тероризму»

Російський диктатор Володимир Путін заявляє, нібито США, Україна та Польща є «головними бенефіціарами» диверсій на «Північних потоках». Путін запевняє, ніби саме цим трьом державами вигідний підрив російських газопроводів.

«Вигодонабувач, бенефіціар – і так зрозуміло, тут особливо не потрібно вдаватися в деталі. Адже підвищується геополітичне значення газових систем, що залишаються – вони проходять територією Польщі, «Ямал-Європа» – територією України (два потоки) … , а також США, звичайно, які тепер можуть постачати енергоресурси за високими цінами», – сказав Путін, виступаючи на енергетичному форумі у Москві.

Президент РФ також назвав вибухи на «Північних потоках» «актом міжнародного тероризму та найнебезпечнішим прецедентом». Він заявив, що організатори цих атак «знищують інфраструктуру конкурентів, позбавляючи споживачів дешевих енергоресурсів та змушуючи купувати все це за набагато вищими цінами».

«Очевидно, це той, хто прагне остаточно розірвати зв'язки Росії та Євросоюзу, знищити політичну суб'єктність Європи», – висловився російський диктатор щодо організаторів диверсії на газопроводах.

Путін підкреслив, що це міг зробити той, хто «технічно здатний зробити такі вибухи і вже вдавався до таких диверсій, був спійманий за руку, але залишився безкарним».

За словами Путіна, у нинішніх умовах європейським країнам «нав’язується» скраплений природний газ із США, який буде дорожчим від російського.

Російський диктатор, який своїми рішеннями спричинив енергетичну кризу у Європі, заявив, що США нібито не будуть надійним постачальником газу до Європи.

«Ризики полягають у тому, що все це нестабільно, і будь-які поставки можуть попливти в інші регіони світу. І ми це, до речі, спостерігали, причому зовсім недавно, коли американські танкери, які везли зріджений газ до Європи, розверталися на півдорозі і змінювали пункти призначення, тому що продавцям запропонували більшу ціну в іншому місці. При цьому інтереси європейських покупців ігнорувалися», – заявив російський президент, додавши, що тоді Росія «прийшла на допомогу» Європі.

Путін також заявив про готовність відновити постачання російського газу до Європи.

Нагадаємо, розгерметизація двох ниток першого «Північного потоку» та однієї – «Північного потоку-2» поблизу данського острова Борнхольм відбулася 26 вересня.

Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж. Також відомо, що за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію

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Теги: росія газ путін Європа Північний потік-2 Північний потік

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