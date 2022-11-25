Війська НАТО проводять навчання біля кордонів Білорусі та Росії
Польські солдати відпрацьовували оперативну сумісність з діями американських, британських, румунських та хорватських сил
Війська Північно-Атлантичного альянсу 25 листопада почали у Польщі біля кордонів Білорусі та Калінінградської області Росії навчання Tumak-22. Про це повідомило міністерство оборони Польщі.
Навчання відбулися у районі Сувальського коридору, за ними спостерігав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
До навчань були залучені дві тисячі військовослужбовців різних підрозділів війська польського та союзників, які входять до складу Батальйонної бойової групи НАТО, задіяно тисяча одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення. Польські солдати відпрацьовували оперативну сумісність з діями американських, британських, румунських та хорватських сил.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс передав Україні глушники для захисту від атак ворожих безпілотників.
Також генсек НАТО зробив заяву, як Альянс збирається допомогти прискорити поразку Путіна.
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