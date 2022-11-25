Війська НАТО проводять навчання біля кордонів Білорусі та Росії

Польські солдати відпрацьовували оперативну сумісність з діями американських, британських, румунських та хорватських сил

Війська Північно-Атлантичного альянсу 25 листопада почали у Польщі біля кордонів Білорусі та Калінінградської області Росії навчання Tumak-22. Про це повідомило міністерство оборони Польщі.

Навчання відбулися у районі Сувальського коридору, за ними спостерігав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Сувальский коридор – 100-кілометровий малонаселений відрізок кордону між Польщею і Литвою, який відокремлює російський ексклав Калінінград від материкової частини Росії. Із 2014 року НАТО приділяє особливу увагу захисту Сувальського коридору, який має стратегічне значення для Північноатлантичного альянсу – він з’єднує країни Балтії з іншими материковими державами-членами НАТО і є основним напрямком перекидання військ до балтійських союзників та їхнього озброєння.

До навчань були залучені дві тисячі військовослужбовців різних підрозділів війська польського та союзників, які входять до складу Батальйонної бойової групи НАТО, задіяно тисяча одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення. Польські солдати відпрацьовували оперативну сумісність з діями американських, британських, румунських та хорватських сил.

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