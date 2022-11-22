Глава МЗС Латвії закликав країни НАТО задуматися про додаткову ППО

Рінкевич вважає, що країнам НАТО, які межують з Україною, варто задуматися про додаткову протиповітряну оборону

Розслідування падіння ракети у Пшеводуві все ще продовжується

Після потрапляння ракети на територію Польщі країнам НАТО, які мають спільний кордон з Україною, слід подумати про додаткову протиповітряну оборону. Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує Delfi.

Говорячи про недавній інцидент, коли на території Польщі за шість кілометрів від кордону з Україною впала і вбила двох людей ракета, Рінкевич сказав, що розслідування падіння ракети у Пшеводуві все ще продовжується. Наразі нової інформації немає.

Водночас зрозуміло – якби не було російського вторгнення в Україну, такого інциденту не було б.

Він зазначив, що це ще одне підтвердження того, що країнам НАТО, які межують з Україною, варто задуматися про додаткову протиповітряну оборону.

Також Рінкевич наголосив, що у проекті урядової декларації порушувалося і питання протиповітряної оборони - на це виділено додаткові кошти.

Як повідомлялося раніше, 15 листопада в Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули дві людини.

Польща та США схиляються до думки, що впала ракета української ППО. Тим часом, президент України Володимир Зеленський вважає, що по Польщі вдарила російська ракета, а не українська.

Нагадаємо, Польща хоче розмістити біля кордону з Україною американські системи ППО.