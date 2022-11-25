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Генсек НАТО зробив заяву, як Альянс збирається допомогти прискорити поразку Путіна

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Генсек НАТО зробив заяву, як Альянс збирається допомогти прискорити поразку Путіна
Миру в світі не буде, якщо переможе агресор 
фото з відкритих джерел

Столтенберг проситиме союзників збільшити нелетальну допомогу Україні 

Російський диктатор Володимир Путін зазначає поразки в Україні, тому відповідає ще більш жорстокими ракетними ударами по містах та цивільній інфраструктурі. Це є жахливим початком зими для українців. Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг, якого цитує Sky News.

«Путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю. Хвилі ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі позбавляють українців тепла та їжі. Це жахливий початок зими для України», – зазначив Столтенберг. 

Своєю чергою він підкреслив, миру в світі не буде, якщо переможе агресор, тож НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. 

«Ціна, яку ми платимо, – це гроші, а ціна, яку платить Україна – це кров. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну. Якщо Путін та інші авторитарні лідери побачать, що сила окупається, вони знову використають її для досягнення своїх цілей, і це зробить світ небезпечнішим і всі ми будемо в більшій небезпеці. Тож підтримка України інтересах нашої безпеки», – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО анонсував, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться у Бухаресті 29-30 листопада, звернеться до союзників з проханням збільшити нелетальну допомогу Україні. Таку як паливо, медичне забезпечення, зимове обладнання та засобів для боротьби з безпілотниками. 

Також генсек НАТО заявив, що Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду. Столтенберг мав на увазі адресовану Німеччині пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot.

«Я вітаю німецьку пропозицію зміцнити протиповітряну оборону Польщі шляхом розміщення батарей Patriot у Польщі після трагічного інциденту минулого тижня, який забрав життя двох людей», – сказав Столтенберг.

Він нагадав, що Альянс наростив присутність на східному фланзі, особливо після вторгнення РФ в Україну у лютому.

Нагадаємо, Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час роcійської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у середу, що він попросив Німеччину натомість направити в Україну Patriot. 

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі зенітно-ракетні комплекси Patriot призначені лише для використання на території НАТО. 

Теги: Берлін гроші диктатор путін ракета НАТО

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