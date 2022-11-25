НАТО передало Україні глушники для захисту від ворожих дронів

Яку саме кількість глушників отримала України – не зазначається

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс передав Україні глушники для захисту від атак ворожих безпілотників. Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі.

«Союзники надають (Україні – «Главком») безпрецедентну військову підтримку», – сказав Столтенберг, вказавши на постачання палива, медикаментів, глушників проти дронів тощо.

Яку саме кількість глушників отримала України – не зазначається.

Крім того, Столтенберг анонсував, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО закличе надати додаткову допомогу Україні. Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн Альянсу відбудеться наступного тижня у румунській столиці Бухаресті.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що російський диктатор Володимир Путін зазначає поразки в Україні, тому відповідає ще більш жорстокими ракетними ударами по містах та цивільній інфраструктурі. Це є жахливим початком зими для українців. Він підкреслив, миру в світі не буде, якщо переможе агресор, тож НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

До слова, Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час роcійської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у середу, що він попросив Німеччину натомість направити в Україну Patriot.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі зенітно-ракетні комплекси Patriot призначені лише для використання на території НАТО.