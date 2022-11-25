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НАТО передало Україні глушники для захисту від ворожих дронів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАТО передало Україні глушники для захисту від ворожих дронів
Іранський БПЛА атакує територію України
фото ілюстративне

Яку саме кількість глушників отримала України – не зазначається

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс передав Україні глушники для захисту від атак ворожих безпілотників. Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі.

«Союзники надають (Україні – «Главком») безпрецедентну військову підтримку», – сказав Столтенберг, вказавши на постачання палива, медикаментів, глушників проти дронів тощо.

Яку саме кількість глушників отримала України – не зазначається.

Крім того, Столтенберг анонсував, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО закличе надати додаткову допомогу Україні. Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн Альянсу відбудеться наступного тижня у румунській столиці Бухаресті.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що російський диктатор Володимир Путін зазначає поразки в Україні, тому відповідає ще більш жорстокими ракетними ударами по містах та цивільній інфраструктурі. Це є жахливим початком зими для українців. Він підкреслив, миру в світі не буде, якщо переможе агресор, тож НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. 

До слова, Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час роcійської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у середу, що він попросив Німеччину натомість направити в Україну Patriot. 

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі зенітно-ракетні комплекси Patriot призначені лише для використання на території НАТО. 

Теги: НАТО Україна окупанти росія війна

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