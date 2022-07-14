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  4. «Як побиті собаки». Командування армії РФ визнало, що програє війну в Україні (аудіо)
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    Політика

    «Як побиті собаки». Командування армії РФ визнало, що програє війну в Україні (аудіо)

    «Як побиті собаки». Командування армії РФ визнало, що програє війну в Україні (аудіо)

    Вихід із України буде величезною ганьбою, заявив командувач армії РФ

    Російське військове командування, усвідомлюючи, яким приниженням буде поразка у війні проти України, готове продовжувати жертвувати своїми вояками у примарній надії на досягнення поставленої мети. Про це свідчить оприлюднений «Радио Свобода» аудіозапис із зустрічі в Алейську Алтайського краю тимчасово виконувача обов’язки командувача 41-ї армії Олега Короткевича з сім'ями військових 35-ї окремої мотострілецької бригади.

    За його словами, якщо Володимир Путін віддасть наказ про відхід російської армії з України, то ЗСУ нібито через рік нападуть на РФ.

    «Що в нас вийде? Все, що зроблено, все дарма?.. Бо нашій державі, як побитому собаці, доведеться йти звідти, розумієте? Ми ж так не можемо собі цього дозволити, хоч би як важко це не було», – сказав Короткевич.

    Він також поскаржився, що Міноборони РФ зіткнулося з серйозними проблемами з вербуванням солдатів. Це пов’язано з тим, що у ЗМІ набула широкого розголосу інформація про те, що близько 260 військовослужбовців 35-ї ОМСБр вирішили звільнитися і повернутися додому, та інші подібні історії.

    Як повідомлялося, Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості.

    Читайте також: Замість мобілізації – добробати. Як Кремль набирає людей на війну
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    «Як побиті собаки». Командування армії РФ визнало, що програє війну в Україні (аудіо)