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    Політика

    Кремль вербує на війну навіть через сайти пошуку роботи

    РФ вербує на фронт навіть через сайти пошуку роботи - Кремль вербує на війну навіть через сайти пошуку роботи
    РФ вербує на фронт навіть через сайти пошуку роботи
    фото з відкритих джерел

    Найпоширенішим є оголошення про пошук «військовослужбовця за контрактом»

    Російська армія відчайдушно потребує підкріплення і набір на фронт веде навіть за допомогою звичайних оголошень на сайтах пошуку роботи. Такими є результати розслідування естонського видання Delfi.

    «Починаючи з березня, російське міністерство оборони розміщує масу оголошень про роботу на російських порталах з працевлаштування», – зазначено у повідомленні.

    Найпоширенішим є оголошення про пошук «військовослужбовця за контрактом», але діапазон пропозицій варіюється – від медика до снайпера.

    Вакансій так багато, що на порталі вакансій Superjobs, яким користується міністерство оборони РФ, створили окрему підсторінку для цих оголошень. Лише за один день там з’являється понад 500 пропозицій.

    Охочих дуже швидко записують на «співбесіду», на якій їм пропонують контракт, після укладання якого вирушити на фронт можна вже через 3-4 дні навчання.

    Українські військові станом на 13 липня ліквідували вже близько 37 570 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

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    Теги: росія окупанти армія війна навчання розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Кремль вербує на війну навіть через сайти пошуку роботи