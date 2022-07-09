Як Росія набирає солдат на війну в Україні: роз'яснення РНБО

Росія залучила центри зайнятості до набору солдат для війни з Україною

Наразі в Росії проходить так звана «тиха мобілізація»

Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Варто зауважити, що Росія офіційно не оголошувала мобілізацію з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначається, що у російських центрах зайнятості з'явилося понад 22,2 тисячі вакансій для служби за контрактом. Як мінімум сім підрозділів, які воювали в України, шукають снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

Мова йде про 64 мотострілецьку бригаду з Хабаровського краю (в/ч №51460) та 104 гвардійський десантно-штурмовий полк (в/ч №32515), які були причетні до масових вбивств та тортур мирних жителів у Бучі.

Проте найбільше вакансій розмістила 37-а мотострілецька бригада (в/ч №69647) з Бурятії, яка на другому місці за втратами.

«Тиха мобілізація» в Росії є доказом великих втрат та проблем з набором до армії.

«За даними британської розвідки, саме відсутність людських ресурсів змусила російські війська взяти паузу перед наступом на Донецьку область», – додали в РНБО.

Нагадаємо, триває сто тридцять шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжив обстріли позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудари в районах Авдіївки та Новоандріївки.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата – Авдіївка. Успіху не має, з втратами відійшов.

Безуспішною також виявилася спроба противника просунутися в районі Марʼїнки.

Варто зауважити, що за минулу добу українські захисники знищили близько 300 рашистів, загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 37200 тис. вояків.



