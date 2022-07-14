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    Соціум

    Замість мобілізації – добробати. Як Кремль набирає людей на війну

    РФ створює добровольчі батальйони для відправки на війну в Україну - Замість мобілізації – добробати. Як Кремль набирає людей на війну
    РФ створює добровольчі батальйони для відправки на війну в Україну
    фото з відкритих джерел

    Кремль розраховує зібрати приблизно 34-тисячне підкріплення

    У Росії загальна мобілізація поки що оголошуватиметься не буде, натомість Кремль наказав регіонам створити добровільні батальйони для участі у війні. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

    Російські ЗМІ повідомили, що за шестимісячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від $3,75 тис. до $6 тис.

    Таким чином влада РФ може зібрати приблизно 34-тисячне підкріплення, якщо кожен регіон створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

    Також ЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижегородській та Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів у Тюменській області.

    Ключові висновки аналітиків ISW:

    • Імовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.
    • Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов’янська та навколо Бахмута.
    • Окупанти продовжували наносити авіаційні та артилерійські удари в районі Сіверська та на захід від Донецька.
    • Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.
    • Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.
    • Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.
    • Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють на окупантів в Україні.
    • Імовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з недавно окупованих територій до Криму.

    Раніше РНБО повідомило, що Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Замість мобілізації – добробати. Як Кремль набирає людей на війну