Замість мобілізації – добробати. Як Кремль набирає людей на війну

РФ створює добровольчі батальйони для відправки на війну в Україну

Кремль розраховує зібрати приблизно 34-тисячне підкріплення

У Росії загальна мобілізація поки що оголошуватиметься не буде, натомість Кремль наказав регіонам створити добровільні батальйони для участі у війні. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські ЗМІ повідомили, що за шестимісячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від $3,75 тис. до $6 тис.

Таким чином влада РФ може зібрати приблизно 34-тисячне підкріплення, якщо кожен регіон створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

Також ЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижегородській та Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів у Тюменській області.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Імовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.

Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов’янська та навколо Бахмута.

Окупанти продовжували наносити авіаційні та артилерійські удари в районі Сіверська та на захід від Донецька.

Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.

Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.

Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.

Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють на окупантів в Україні.

Імовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з недавно окупованих територій до Криму.

Раніше РНБО повідомило, що Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості.