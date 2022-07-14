Замість мобілізації – добробати. Як Кремль набирає людей на війну
Кремль розраховує зібрати приблизно 34-тисячне підкріплення
У Росії загальна мобілізація поки що оголошуватиметься не буде, натомість Кремль наказав регіонам створити добровільні батальйони для участі у війні. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Російські ЗМІ повідомили, що за шестимісячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від $3,75 тис. до $6 тис.
Таким чином влада РФ може зібрати приблизно 34-тисячне підкріплення, якщо кожен регіон створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.
Також ЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижегородській та Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів у Тюменській області.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Імовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.
- Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов’янська та навколо Бахмута.
- Окупанти продовжували наносити авіаційні та артилерійські удари в районі Сіверська та на захід від Донецька.
- Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.
- Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.
- Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.
- Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють на окупантів в Україні.
- Імовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з недавно окупованих територій до Криму.
Раніше РНБО повідомило, що Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості.