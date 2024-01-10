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Заворушення в Еквадорі: президент країни відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заворушення в Еквадорі: президент країни відреагував
фото з відкритих джерел

Президент Еквадору також наказав силам безпеки «нейтралізувати» кілька злочинних угруповань

На тлі злочинних заворушень в Еквадорі, президент країни Деніель Нобоа заявив про внутрішній збройний конфлікт. Про це пише CNN.

Президент Еквадору також наказав силам безпеки «нейтралізувати» кілька злочинних угруповань, звинувачених у поширенні надзвичайного насильства в латиноамериканській країні.

Указ був прийнятий невдовзі після того, як озброєні люди в капюшонах перервали пряму телевізійну трансляцію – один із кількох інцидентів із насильством, що сталися по всій країні у вівторок.

Мешканці країни в прямому ефірі бачили захоплення телеканалу TC. Нападники примусили працівників державного мовника лягати на підлогу, лунали постріли.

Згодом поліція оголосила про затримання всіх нападників. Заручників визволили, правоохоронці кажуть, що всі живі.

Генеральний командувач національної поліції Сезар Сапата заявив, що вилучили принаймні чотири одиниці вогнепальної зброї, дві гранати та «вибуховий матеріал», 13 людей затримали. Винні будуть притягнуті до відповідальності за свої «терористичні акти», додав він.

Телеведучий TC Television Хорхе Рендон назвав захоплення трансляції «надзвичайно жорстоким нападом». «Вони хотіли увійти в студію, щоб ми озвучили те, що вони хотіли, я думаю, їхнє повідомлення», – сказав Рендон у відео в офіційному обліковому записі X TC Television.

Рендон додав, що йому відомо про те, що нападники застрелили одну людину, а іншу поранили. Поліція не підтвердила це.

Раніше повідомлялося, що на тлі злочинних заворушень в Еквадорі група озброєних чоловіків увірвалася в студію телеканалу міста Гуаякіль. На вулицях Еквадору почалися сутички, а президент оголосив «внутрішній збройний конфлікт» у країні. 

Також повідомлялося, що озброєна банда захопила еквадорський телеканал TC Televisión і взяла в заручники одного з ведучих аналітичного шоу.

Теги: Еквадор

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