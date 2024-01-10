Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Еквадорі озброєні чоловіки захопили місцевий телеканал та взяли в заручники ведучого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Еквадорі озброєні чоловіки захопили місцевий телеканал та взяли в заручники ведучого
На відео було чути постріли та крики
фото: Reuters

Президент Еквадору оголосив, що країна перебуває у стані внутрішнього збройного конфлікту

Озброєна банда захопила еквадорський телеканал TC Televisión і взяла в заручники одного з ведучих аналітичного шоу. Про це пише CNN.

Чоловіки в капюшонах та зі зброєю у руках змусили персонал лягти на підлогу студії. На задньому плані було чути постріли та крики. Відео інциденту стало доступним у соціальних мережах.

Після захоплення студії телеканал транслював те, що відбувається, ще близько 15 хвилин. 

Національна поліція Еквадору повідомила, що спеціалізовані підрозділи відреагували на надзвичайну подію та заарештували «кількох осіб». У дописі в соцмережі X зазначили, що представників ЗМІ евакуювали.

Незважаючи на заяви офіційних осіб Еквадору про звільнення частини заручників і арешт кількох терористів, банда, яка захопила телеканал TC Televisión, опублікувала відео з узятим у заручники ведучим аналітичного шоу Después de el noticiero Хорхе Естевесом.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, президент Еквадору Нобоа вже віддав наказ регулярній армії нейтралізувати всіх бандитів, які влаштували заворушення і взяли людей у заручники в різних містах країни. Даніель Нобоа оголосив, що країна перебуває у стані внутрішнього збройного конфлікту після захоплення заручників.

Зазначимо, останнім часом в Еквадорі піднявся рівень злочинності – кількість банд почала збільшуватися, і вони почали атакувати не тільки мирних громадян, а й поліцейські відділки.

8 січня президент оголосив надзвичайний стан по всій країні після того, як з в'язниці втік засуджений до 34 років ув'язнення Хосе Адольфо Масіас Вільямар – ватажок одного з найбільших бандформувань країни.

Вже за декілька годин після оголошення надзвичайного стану країну вразили кілька вибухів, викрадень та заворушень у в'язницях. Наразі відомо про щонайменше сім поліцейських, які були викрадені у трьох різних містах.

Теги: Еквадор президент надзвичайний стан заручники банда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Зеленський завтра поїде у США: названа мета візиту
10 грудня, 2023, 22:13
Зникнення Навального стало найтривалішим за час його ув’язнення – з січня 2021 року
Путін усунув свого головного конкурента перед президентськими виборами
18 грудня, 2023, 17:01
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі
Білий дім підтвердив готовність йти на компроміси задля допомоги Україні
18 грудня, 2023, 22:15
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден підписав рекордний оборонний бюджет США з коштами для України
22 грудня, 2023, 23:48
США «анексували» морський шельф в Арктиці. Росія істерично відреагувала
США «анексували» морський шельф в Арктиці. Росія істерично відреагувала
25 грудня, 2023, 03:00
Уряд Хав'єра Мілея взявся за виконання передвиборних обіцянок
Новий президент вводить Аргентину у «економічний шок» – Reuters
14 грудня, 2023, 11:35
Президент Євроради Мішель повідомив, коли буде звіт по Україні
Президент Євроради Мішель повідомив, коли буде звіт по Україні
15 грудня, 2023, 08:18
Суд штату Колорадо заборонив Трампу йти в президенти
Республіканці просять Верховний суд США скасувати заборону на участь Трампа у виборах
28 грудня, 2023, 07:22
Чехія запровадила низку змін для біженців з України
Як зміниться життя українських біженців у Чехії: всі деталі
4 сiчня, 23:00

Соціум

В Еквадорі озброєні чоловіки захопили місцевий телеканал та взяли в заручники ведучого
В Еквадорі озброєні чоловіки захопили місцевий телеканал та взяли в заручники ведучого
Став відомий діагноз голови Пентагону Ллойда Остіна
Став відомий діагноз голови Пентагону Ллойда Остіна
Ніхто не міг передбачити: 2023 побив кліматичні рекорди
Ніхто не міг передбачити: 2023 побив кліматичні рекорди
Удар по російській нафтобазі в Орлі: з’явилися фото наслідків
Удар по російській нафтобазі в Орлі: з’явилися фото наслідків
Жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади (відео)
Жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади (відео)
Як вчаться українські діти у школах? Міносвіти Чехії помітило закономірність
Як вчаться українські діти у школах? Міносвіти Чехії помітило закономірність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
70K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
61K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
41K
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
37K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
23K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву

Новини

Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Вчора, 19:28
Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Вчора, 06:59
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
Вчора, 06:50
Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня
Вчора, 05:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
8 сiчня, 08:46

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua