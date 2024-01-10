В Еквадорі озброєні чоловіки захопили місцевий телеканал та взяли в заручники ведучого
Президент Еквадору оголосив, що країна перебуває у стані внутрішнього збройного конфлікту
Озброєна банда захопила еквадорський телеканал TC Televisión і взяла в заручники одного з ведучих аналітичного шоу. Про це пише CNN.
Чоловіки в капюшонах та зі зброєю у руках змусили персонал лягти на підлогу студії. На задньому плані було чути постріли та крики. Відео інциденту стало доступним у соціальних мережах.
Після захоплення студії телеканал транслював те, що відбувається, ще близько 15 хвилин.
Національна поліція Еквадору повідомила, що спеціалізовані підрозділи відреагували на надзвичайну подію та заарештували «кількох осіб». У дописі в соцмережі X зазначили, що представників ЗМІ евакуювали.
CAPTURADOS— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 9, 2024
Como resultado de la intervención en @tctelevision #GYE, nuestras unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito.
Posterior más detalles... pic.twitter.com/tPq7FfaGcM
Незважаючи на заяви офіційних осіб Еквадору про звільнення частини заручників і арешт кількох терористів, банда, яка захопила телеканал TC Televisión, опублікувала відео з узятим у заручники ведучим аналітичного шоу Después de el noticiero Хорхе Естевесом.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, президент Еквадору Нобоа вже віддав наказ регулярній армії нейтралізувати всіх бандитів, які влаштували заворушення і взяли людей у заручники в різних містах країни. Даніель Нобоа оголосив, що країна перебуває у стані внутрішнього збройного конфлікту після захоплення заручників.
Зазначимо, останнім часом в Еквадорі піднявся рівень злочинності – кількість банд почала збільшуватися, і вони почали атакувати не тільки мирних громадян, а й поліцейські відділки.
8 січня президент оголосив надзвичайний стан по всій країні після того, як з в'язниці втік засуджений до 34 років ув'язнення Хосе Адольфо Масіас Вільямар – ватажок одного з найбільших бандформувань країни.
Вже за декілька годин після оголошення надзвичайного стану країну вразили кілька вибухів, викрадень та заворушень у в'язницях. Наразі відомо про щонайменше сім поліцейських, які були викрадені у трьох різних містах.
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