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Захоплення заручників та стрілянина: що відомо про заворушення в Еквадорі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Захоплення заручників та стрілянина: що відомо про заворушення в Еквадорі
Озброєна банда захопила еквадорський телеканал TC Televisión
фото: Reuters

Президент Еквадору віддав наказ армії нейтралізувати всіх бандитів, які влаштували заворушення і взяли людей у заручники

На тлі злочинних заворушень в Еквадорі група озброєних чоловіків увірвалася в студію телеканалу міста Гуаякіль. На вулицях Еквадору почалися сутички, а президент оголосив «внутрішній збройний конфлікт» у країні. Про це пишуть CNN та місцеві ЗМІ.

Захоплення телестудії в прямому ефірі

Озброєна банда захопила еквадорський телеканал TC Televisión і взяла в заручники одного з ведучих аналітичного шоу та працівників каналу. 

Телеканал вів пряму трансляцію ще близько 15 хвилин після нападу понад 20 озброєних чоловіків. На відео було видно, як чоловіки в капюшонах змусили працівників телеканалу лягти на підлогу студії, а також було чути постріли та крики.

Бандити, які захопили телеканал TC Televisión, опублікували відео з узятим у заручники ведучим аналітичного шоу Después de el noticiero Хорхе Естевесом, який просить президента Даніеля Нобоа зв'язатися з поліцією і врятувати його разом із колегами.

Національна поліція Еквадору заявила, що спецпідрозділи відреагували на напад на телеканал. Згодом там повідомили, що правоохоронцям вдалось проникнути в студію та затримати кількох нападників. Поліція підтвердила 13 арештів. На світлинах, оприлюднених правоохоронцями молоді хлопці лежали на підлозі із зав’язаними за спиною руками.

Заручників із телестудії звільнили. Даних про постраждалих під час операції поки що немає.

Заворушення в країні

Як повідомляли місцеві ЗМІ, озброєні банди проникли в університет Гуаякіля в Еквадорі, намагаючись захопити студентів і викладачів. Деякі медіа писали, що 50 студентів було вбито. Проте, як пише Reuters, університет Гуаякіля заявив, що повідомлення про проникнення злочинців у його приміщення були неправдивими, незважаючи на заяви в соціальних мережах.

На вулицях Еквадору почалися сутички силовиків із бандитами та стрілянина. Місцеві жителі повідомили в соцмережах про підриви службових автомобілів і спроби терористів захопити заручників.

Бандити захоплюють поліцейські дільниці, школи, університети та навіть метро. Людей масово намагаються брати у заручники та викрадати. Члени банд публікують нові відео зі стратами співробітників в'язниць та поліцейських.

Що передувало

Останнім часом в Еквадорі піднявся рівень злочинності – кількість банд почала збільшуватися, і вони почали атакувати не тільки мирних громадян, а й поліцейські відділки.

Президент країни Даніель Нобоа, син одного з найбагатших людей країни, вступив на посаду в листопаді, пообіцявши зупинити хвилю насильства, пов'язаного з торгівлею наркотиками на вулицях і в тюрмах, яка зростала роками.

У понеділок, 8 січня, він оголосив в Еквадорі 60-денний надзвичайний стан, застосувавши військове патрулювання, в тому числі у в'язницях, і встановивши загальнонаціональну комендантську годину на ніч.

Цей захід був відповіддю на втечу із в’язниці Адольфо Масіаса – лідера злочинного угруповання «Лос Чонерос», який відбував 34-річний термін, а також на низку інших нещодавніх інцидентів у в’язницях, включаючи захоплення охоронців у заручники.

Вже за декілька годин після оголошення надзвичайного стану країну вразили кілька вибухів, викрадень та заворушень у в'язницях.

Як відреагувала влада

За повідомленнями місцевих ЗМІ, президент Еквадору віддав наказ регулярній армії нейтралізувати всіх бандитів, які влаштували заворушення і взяли людей у заручники в різних містах країни.

Даніель Нобоа оголосив, що країна перебуває у стані внутрішнього збройного конфлікту після захоплення заручників.

Крім того, Національна асамблея Еквадору зібралась на екстрене засідання, щоб «виробити конкретні дії перед обличчям національного хвилювання та численних актів, які загрожують громадському миру».

Президент країни також планує провести референдум, на якому пропонуватиме посилити заходи боротьби зі злочинністю, серед яких конфіскація активів підозрюваних злочинців і подовження термінів ув'язнення для них.

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Теги: банда заручники надзвичайний стан Еквадор стрілянина

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