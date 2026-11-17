Україна пропонує партнерам передати їй ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot та IRIS-T із власних запасів в обмін на нові ракети, які Київ уже замовив і зможе поставити після їхнього виробництва. Такий механізм дозволив би отримати необхідні боєприпаси швидше, не чекаючи на нові партії від виробників. Про це глава держави заявив 17 листопада під час онлайн-виступу на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, пише «Главком».

«Це не пожертва. Це обмін: ви даєте нам ракети, які потрібні нам зараз, а натомість отримуєте новіші й кращі ракети», – пояснив Зеленський.

За його словами, Україна може передати партнерам ракети, які вже замовила у США, щойно їх виготовлять. Натомість Київ розраховує отримати перехоплювачі з наявних запасів союзників. Президент наголосив, що йдеться про ракети для Patriot та IRIS-T, які вже є на складах Сполучених Штатів, європейських держав та інших партнерів.

Зеленський пояснив, що така схема допоможе Україні не чекати на нові поставки від виробників. За його словами, черги на виготовлення перехоплювачів тривалі, тоді як українська протиповітряна оборона потребує боєприпасів негайно. Водночас країни, які передадуть ракети зі своїх запасів, зможуть згодом поповнити арсенали новішими боєприпасами.

«Вони не повинні лежати на складах. Вони мають бути в батареях протиповітряної оборони», – наголосив президент, закликавши партнерів прискорити реалізацію пропозиції. Окремо він звернувся до США із проханням не зволікати з підтримкою України.

Глава держави також підкреслив, що посилення ППО залишається головним пріоритетом України. Росія продовжує атакувати українські міста реактивними дронами Shahed, крилатими та балістичними ракетами. За словами Зеленського, кожен успішний російський удар не лише завдає шкоди Україні, а й робить Москву агресивнішою та менш схильною до компромісів.

Крім того, президент заявив про потребу України ще у 40 винищувачах F-16. Він пояснив це тим, що наявні літаки потребують значного часу на технічне обслуговування та ремонт, через що не можуть постійно перебувати в повітрі. Зеленський також наголосив на необхідності збільшити постачання боєприпасів для бойової авіації.

Варто нагадати, що зустріч у Брюсселі 17 листопада стала 37-м засіданням Контактної групи з питань оборони України. Її співголовами виступили міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. У переговорах взяли участь представники майже 50 країн.