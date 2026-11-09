Скільки триватиме дефіцит ракет до Patriot в Україні? Оцінка Bloomberg

Patriot – американський зенітний ракетний комплекс, призначений для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет та захисту від повітряних загроз

Європа поки не здатна повноцінно замінити США у трьох ключових сферах

Європейські запаси ракет для комплексів Patriot впали до мінімуму, і країни неохоче віддають їх Україні. За прогнозами, ситуація з постачанням може суттєво покращитися не раніше ніж за рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Водночас, як зазначає видання, скорочення або раптове припинення американської допомоги не означатиме негайного краху України, однак значно посилить її вразливість. Європа поки не здатна повноцінно замінити США у трьох ключових сферах: протиповітряній обороні, супутниковому зв’язку та розвідці.

«Якщо США повністю припинять допомогу, Україна, на мій погляд, зможе адаптуватися. Але з політичної та стратегічної точок зору це стане вкрай негативним сигналом – сигналом, який додасть впевненості Москві», – сказав Ієн Лессер, експерт брюссельського відділення фонду German Marshall Fund.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зауважив, що Київ шукає можливість посилити протиповітряну оборону ще до надходження замовлених у США боєприпасів. Україна розраховує тимчасово отримати від інших держав 10-30 ракет-перехоплювачів, а згодом повернути їх із партії, закупівлю якої погодив Вашингтон.

Раніше повідомлялося, що постачання Україні 500 ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot, яке схвалив Держдеп США, очікується не раніше ніж після 2030 року.