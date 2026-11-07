Німеччина зробила заяву про постачання Patriot Україні

На переконання німецького міністра, попри російські авіаудари взимку, Москва не зможе переломити хід війни на свою користь

«Ми не можемо зробити більше на цьому етапі», – наголосив глава Міноборони ФРН

Можливості Німеччини щодо постачання Україні систем ППО Patriot наразі вичерпані. Про це заявив очільник Міноборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє «Главком» із посиланням на Focus Online.

За словами міністра, Берлін уже передав Україні кілька систем протиповітряної оборони Patriot та ракети до них. Однак наразі Пісторіус виключає можливість подальших постачань.

«Усе, що ми передамо зараз, поки що не буде компенсовано. Це створить прогалини в наших оборонних можливостях, за які ми не можемо нести відповідальність... Ми не можемо зробити більше на цьому етапі», – наголосив глава Міноборони ФРН.

Він також зауважив, що тепер інші країни мають активніше долучатися до посилення захисту України від російських атак.

Пісторіус зазначив, що це питання буде одним із ключових на порядку денному засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться в середині листопада.

На переконання німецького міністра, попри російські авіаудари взимку, Москва не зможе переломити хід війни на свою користь.

Він звернув увагу, що на полі бою російські війська фактично не просуваються вперед. Ба більше, армія РФ продовжує зазнавати величезних втрат у живій силі.

«На фронті російські збройні сили не досягають жодного прогресу. Втрати величезні – від 30 000 до 40 000 солдатів на місяць», – нагадав Пісторіус.

Раніше президент США Дональд Трамп і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели телефонну розмову, під час якої обговорили війну Росії проти України. Сторони погодилися, що бойові дії необхідно припинити якомога швидше, а майбутня мирна угода має бути схвалена всіма партнерами по НАТО.

Також Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки після припинення вогню.