Під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі союзники оголосили про нові пакети військової допомоги, підтримку української протиповітряної оборони та домовленості щодо розвитку оборонного виробництва. Серед ключових рішень – понад тисяча ракет для ППО від Великої Британії, фінансування закупівлі американських ракет для Patriot, а також просування співпраці щодо винищувачів Gripen. Про це повідомляєж «Главком» з посиланням на засідання зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Зокрема, Велика Британія оголосила про пакет допомоги на 240 млн фунтів стерлінгів для посилення української протиповітряної оборони. Він передбачає постачання понад 1000 ракет малої дальності та пускових установок, а також більш ніж десятка радарів для виявлення повітряних цілей. Ці засоби, за даними британського уряду, довели ефективність у боротьбі з реактивними дронами типу Shahed. Постачання мають розпочатися із середини грудня.

Ще один пакет допомоги анонсувала Німеччина. Берлін додатково спрямує 300 млн доларів на закупівлю американського озброєння для України в межах ініціативи PURL. Основний акцент – ракети PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot. Також пакет передбачає ракети для комплексів IRIS-T, нові радари, боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотники.

Крім того, Німеччина разом із Норвегією працює над інтеграцією ракет IRIS-T у системи NASAMS, які передає Україні Осло.

Окрему увагу під час зустрічі приділили розвитку української бойової авіації. Україна, Швеція та Велика Британія підписали лист про наміри щодо постачання українській стороні шведських винищувачів Gripen із комплексом сучасного озброєння. Документ закріплює принцип такої співпраці, однак не є остаточним контрактом із визначеною кількістю літаків і термінами їх передачі.

Також Україна та Фінляндія підписали меморандум про спільне виробництво оборонної продукції на фінській території. Він передбачає виготовлення українських оборонних систем, передачу технологій, спільні дослідження та розробки. Під час активних бойових дій більшість продукції, створеної в межах цієї співпраці, планують спрямовувати на потреби українських Сил оборони.

Перед засіданням президент Володимир Зеленський назвав основними пріоритетами України ракети-перехоплювачі для ППО, боєприпаси для бойової авіації, додаткове фінансування виробництва безпілотників і розширення спільних оборонних проєктів із партнерами.

Зустріч у Брюсселі 17 листопада стала 37-м засіданням Контактної групи з питань оборони України. Її співголовами виступили міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. У переговорах взяли участь представники майже 50 країн.