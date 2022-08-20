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«Жодної пощади для українського населення»: російський дипломат зробив скандальну заяву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Жодної пощади для українського населення»: російський дипломат зробив скандальну заяву
Постійний представник РФ при міжнародних організаціях Михайло Ульянов закликав убивати українців
фото з відкритих джерел

Російський дипломат відреагував на нову військову допомогу США Україні

Після оголошення США про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі $755 постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що не варто жаліти українців, натякаючи на ракетні удари окупантів по житлових будинках та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Провокаційну заяву він зробив Twitter.

«Жодної пощади для українського населення!» – написав Ульянов, реагуючи на пост Володимира Зеленського, який подякував Джо Байдену за допомогу у протистоянні з ворогом. 

«Жодної пощади для українського населення»: російський дипломат зробив скандальну заяву фото 1

Як пише Zn.ua, майже відразу після публікації Ульянов видалив цей пост, а через деякий час написав недолуге виправдання. «Я повинен вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Звичайно, я мав на увазі США з їх постачанням зброї і Президента України, який буквально вчора заявив, що відкидає будь-які мирні переговори. Дійсно, ніякої пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав», – написав Ульянов невдовзі.

«Жодної пощади для українського населення»: російський дипломат зробив скандальну заяву фото 2

Російський дипломат також зазначив, що його, мовляв, «невірно зрозуміли» і звинуватив користувачів Twitter в тому, що вони займаються «брудними інтерпретаціями». 

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі $755 млн.

Уже відомо, що увійде до нового пакету допомоги США Україні.

Теги: росія окупанти війна США Україна зброя

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