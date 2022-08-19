Головна Світ Політика
search button user button menu button

Визнання Росії спонсором тероризму. Чого побоюються США?

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Визнання Росії спонсором тероризму. Чого побоюються США?
Україна та деякі західні країни закликають США офіційно віднести Росію до країн, які підтримують тероризм
фото з відкритих джерел

Кілька співробітників Держдепу повідомили про свої побоювання американським конгресменам

Державний департамент США побоюється включення Росії до списку країн-спонсорів тероризму, оскільки це може поставити під загрозу угоду щодо розблокування українських чорноморських портів. Про це пише видання Politico з посиланням на свої джерела в американському зовнішньополітичному відомстві.

За даними видання, останніми днями кілька співробітників Держдепу повідомили про свої побоювання американським конгресменам, які мають ухвалити рішення з цього питання.

Україна та деякі західні країни закликають Вашингтон офіційно віднести Росію до країн, які підтримують тероризм, через її агресію проти Києва. Зараз США вважають такими лише чотири держави світу: Кубу, Іран, Сирію та Північну Корею.

На думку представників Держдепу, на яких посилається Politico, якщо Росія буде включена до списку спонсорів тероризму, немає гарантій, що Москва збереже вірність взятим на себе зобов'язанням.

Згідно з договорами, підписаними Москвою та Києвом з Туреччиною та ООН, російські військові дозволяють суховантажам з українським продовольством залишати чорноморські порти і не використовують для нападу вільні від мін маршрути, якими судна проводить українська армія.

Як сказано в публікації, американцям фактично забороняється працювати в країнах, включених до «чорного списку» спонсорів тероризму. Тому під дію санкцій можуть потрапити різні компанії, які беруть участь у реалізації зернової угоди та інших економічних зв'язках, важливих США, зокрема що стосуються ядерних матеріалів.

Деякі вашингтонські політики вважають, що удару по зерновій угоді цілком можна уникнути навіть у тому випадку, якщо Росія потрапить до списку спонсорів тероризму, сказано в публікації.

При цьому, як зазначають у Держдепі, зараз проти Росії вже й так запроваджено жорсткі економічні санкції, які практично збігаються із заходами, які передбачає включення до списку країн, які підтримують тероризм.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм. 

Раніше Сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Демократична партія) закликали адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Читайте також: Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
Теги: війна росія тероризм США Україна зерно

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська армія чинить жахливі злочини
Чому Росія – агресор, а не терорист
Вчора, 20:59
 Атомна станція із початку березня під контролем терористів 
В історії такого ще не траплялось. Експерт оцінив масштаби ядерного тероризму Росії 
17 серпня, 09:47
США поки опираються визнанню Росії державою-терористом
Кулеба пояснив, чому США не визнають Росію державою-спонсором тероризму
16 серпня, 02:58

Політика

Визнання Росії спонсором тероризму. Чого побоюються США?
Визнання Росії спонсором тероризму. Чого побоюються США?
США направили в НАТО протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до альянсу
США направили в НАТО протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до альянсу
Молдаванка Діана Мазурова пів року мітингує біля російського посольства у Кишиневі
Молдаванка Діана Мазурова пів року мітингує біля російського посольства у Кишиневі
Що носять Зеленський та Єрмак: соцмережі помітили цікаву деталь
Що носять Зеленський та Єрмак: соцмережі помітили цікаву деталь
Візовий бан росіян: Єврокомісія анонсувала обговорення на рівні ЄС
Візовий бан росіян: Єврокомісія анонсувала обговорення на рівні ЄС
Москва погрожує Європі «Кинджалом»
Москва погрожує Європі «Кинджалом»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
69K
Росіяни влаштували пікет посольств США та Британії із цинічними вимогами (відео)
66K
Зустріч Зеленського і Путіна. Кремль змінив позицію – ЗМІ 
50K
Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились
46K
Полонений окупант пояснив, що таке «звичайний туалет» для росіян
42K
Що носять Зеленський та Єрмак: соцмережі помітили цікаву деталь

Новини

Окупанти задіяли штурмову авіацію під Бахмутом та Авдіївкою
Сьогодні, 07:18
ЄС надасть $21 млн на підготовку України до важкої зими: на що підуть кошти
Сьогодні, 06:39
Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Вчора, 15:28
Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу
Вчора, 14:27
У Миколаєві пролунали вибухи
Вчора, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності: розвідка (аудіо)
Вчора, 13:05

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту