Визнання Росії спонсором тероризму. Чого побоюються США?

Україна та деякі західні країни закликають США офіційно віднести Росію до країн, які підтримують тероризм

Кілька співробітників Держдепу повідомили про свої побоювання американським конгресменам

Державний департамент США побоюється включення Росії до списку країн-спонсорів тероризму, оскільки це може поставити під загрозу угоду щодо розблокування українських чорноморських портів. Про це пише видання Politico з посиланням на свої джерела в американському зовнішньополітичному відомстві.

За даними видання, останніми днями кілька співробітників Держдепу повідомили про свої побоювання американським конгресменам, які мають ухвалити рішення з цього питання.

Україна та деякі західні країни закликають Вашингтон офіційно віднести Росію до країн, які підтримують тероризм, через її агресію проти Києва. Зараз США вважають такими лише чотири держави світу: Кубу, Іран, Сирію та Північну Корею.

На думку представників Держдепу, на яких посилається Politico, якщо Росія буде включена до списку спонсорів тероризму, немає гарантій, що Москва збереже вірність взятим на себе зобов'язанням.

Згідно з договорами, підписаними Москвою та Києвом з Туреччиною та ООН, російські військові дозволяють суховантажам з українським продовольством залишати чорноморські порти і не використовують для нападу вільні від мін маршрути, якими судна проводить українська армія.

Як сказано в публікації, американцям фактично забороняється працювати в країнах, включених до «чорного списку» спонсорів тероризму. Тому під дію санкцій можуть потрапити різні компанії, які беруть участь у реалізації зернової угоди та інших економічних зв'язках, важливих США, зокрема що стосуються ядерних матеріалів.

Деякі вашингтонські політики вважають, що удару по зерновій угоді цілком можна уникнути навіть у тому випадку, якщо Росія потрапить до списку спонсорів тероризму, сказано в публікації.

При цьому, як зазначають у Держдепі, зараз проти Росії вже й так запроваджено жорсткі економічні санкції, які практично збігаються із заходами, які передбачає включення до списку країн, які підтримують тероризм.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.

Раніше Сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Демократична партія) закликали адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію країною-спонсором тероризму.