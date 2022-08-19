Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги
США виділили $775 млн на предмети оборонного призначення
Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 755 млн доларів. Про це повідомила пресслужба Білого Дому.
Опубліковано меморандум, яким Байден делегував державному секретарю США Ентоні Блінкену повноваження виділити до $775 млн на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку українських військових.
Зазначимо, що за інформацією Пентагона пакет допомоги включатиме:
- Боєприпаси для Himars
- 16 105-мм гаубиць і 36 тисяч артилерійських снарядів до них
- 15 дронів Scan Eagle
- 40 MRAP (броньованих машини із захистом від мін і засідок)
- Швидкісні протирадіаційні ракети
- Ракетні системи TOW
- 1000 додаткових протиброньових систем Javelin
- 2000 протиброньових снарядів
Нагадаємо, США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів. Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії.
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