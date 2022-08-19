США виділили $775 млн на предмети оборонного призначення

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 755 млн доларів. Про це повідомила пресслужба Білого Дому.

Опубліковано меморандум, яким Байден делегував державному секретарю США Ентоні Блінкену повноваження виділити до $775 млн на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку українських військових.

Зазначимо, що за інформацією Пентагона пакет допомоги включатиме:

Боєприпаси для Himars

16 105-мм гаубиць і 36 тисяч артилерійських снарядів до них

15 дронів Scan Eagle

40 MRAP (броньованих машини із захистом від мін і засідок)

Швидкісні протирадіаційні ракети

Ракетні системи TOW

1000 додаткових протиброньових систем Javelin

2000 протиброньових снарядів

Нагадаємо, США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів. Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії.