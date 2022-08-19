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Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги

Альона Боженко
glavcom.ua
Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги
США виділили військову допомогу Україні на $775 млн
фото із відкритих джерел

США виділили $775 млн на предмети оборонного призначення 

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 755 млн доларів. Про це повідомила пресслужба Білого Дому.

Опубліковано меморандум, яким Байден делегував державному секретарю США Ентоні Блінкену повноваження виділити до $775 млн на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку українських військових.

Зазначимо, що за інформацією Пентагона пакет допомоги включатиме:

  • Боєприпаси для Himars
  • 16 105-мм гаубиць і 36 тисяч артилерійських снарядів до них
  • 15 дронів Scan Eagle
  • 40 MRAP (броньованих машини із захистом від мін і засідок)
  • Швидкісні протирадіаційні ракети
  • Ракетні системи TOW
  • 1000 додаткових протиброньових систем Javelin
  • 2000 протиброньових снарядів

Нагадаємо, США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів. Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії. 

Теги: Україна США Джозеф Байден

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