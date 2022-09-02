Злякалися за онука Путіна: окупанти перенесли спортивні змагання з Криму до Чечні

У чемпіонаті Росії з картингу в класі «міні» у 2022 році бере участь 10-річний Роман Фаассен

Після низки вибухів на військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму, Росія перенесла фінальний етап чемпіонату з картингу з Євпаторії до Грозного. У гонці має брати участь 10-річний онук російського диктатора Путіна. Про це повідомляє «Настоящее время».

Змагання з картингу під егідою Російської автомобільної федерації мали відбутися в Євпаторії 9-11 вересня. Однак після вибухів на військовому аеродромі «Саки» за 20 кілометрів від Євпаторії плани змінилися, пишуть журналісти.

У чемпіонаті Росії з картингу в класі «міні» у 2022 році бере участь 10-річний Роман Фаассен, випливає із доступних в інтернеті протоколів змагань. Це син старшої доньки Володимира Путіна Марії Воронцової від першого шлюбу з громадянином Нідерландів Йоррітом Фаассеном.

Онук Путіна виходив на трасу п'ять разів із шести можливих – у Грозному, Зеленограді, двічі у Рязані, а також у селищі Багаті Саби під Казанню. Найкращий свій результат Фаассен показав у Рязані 25 липня. Тоді він посів 14 місце з 22.

У загальному заліку чемпіонату онук Путіна посідає 28 місце з двома очками. Тоді як лідер заліку, 11-річний москвич Марк Зайцев, має 300 очок.

Фаассен представляє у змаганнях Москву. Збоку на автомобілі у нього зображені прізвище та прапор Росії, пише «Настоящее время». При цьому на одній із фотографій зі змагань видно, що на ремені онука Путіна – прапори РФ та Нідерландів.

Разом із Романом Фаассеном у чемпіонаті Росії з картингу у класі «міні» бере участь і Сергій Мазепін. Це молодший син члена ради директорів «Уралхіму» Дмитра Мазепіна зі списку Forbes.

Перегони у класі «міні» частково проводяться в ті ж дні і на тих же трасах, що і змагання в інших класах.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Міністерство оборони Росії стверджувало, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, просто чомусь відбулася детонація боєприпасів.