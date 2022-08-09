В окупованому Криму пролунали вибухи (фото, відео) 

Очевидці пишуть, що подія сталося біля авіабази росіян

У тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомили про хмари диму в районі аеродрому Збройних сил Російської Федерації.

За словами очевидців, горять склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці.

Перший вибух пролунав близько 15:20, всього повідомляють про десять. Попередньо відомо, що пошкоджено сусідні будинки.

Як написав колишній радник міністра внутрішніх справ України та радник керівника Офісу президента Віктор Андрусів, ракети з дальністю 200-300 км вже на озброєнні ЗСУ і застосовуються.

«Вибухи в Мелітополі, а сьогодні на аеродромі в Новофедорівці в Криму – публічний доказ цього. Окупанти явно виявились не готові до цього факту, що бачимо з масштабів їхніх втрат. Це дуже добре, бо на додачу, ще й означає, що в них погано з розвідкою, і з ППО теж не дуже. Ну, а взагалі я вирішив написати про це в контексті Кримського мосту. Не раджу користуватись ним окупантам в найближчі місяці», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що в окупованій Новоолексіївці детонують боєприпаси рашистів (відео).