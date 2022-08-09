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Міноборони РФ підтвердило вибухи по аеродрому в Криму

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Міноборони РФ підтвердило вибухи по аеродрому в Криму
У Криму, ймовірно, палає аеродром окупантів
фото із соцмереж

Росіяни запевнили, що авіаційну техніку на аеродромі не пошкоджено

Міноборони Росії підтвердило вибухи на аеродромі «Саки» у районі населеного пункту Новофедорівка, що в окупованому Криму. Про це повідомили російським журналістам у військовому відомстві.

«Постраждалих немає, авіаційну техніку також не пошкоджено», – переконують окупанти. 

У Міноборони РФ також зазначили, що на цю мить вживаються заходи щодо гасіння пожежі. Росіяни намагаються з'ясувати причини пожежі та вибухів.

Зазначимо, що у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомили про хмари диму в районі аеродрому Збройних сил Російської Федерації.  

За словами очевидців, горять склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці.  

Теги: окупанти Міноборони РФ війна в Україні Крим війна

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