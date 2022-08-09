Міноборони РФ підтвердило вибухи по аеродрому в Криму

Росіяни запевнили, що авіаційну техніку на аеродромі не пошкоджено

Міноборони Росії підтвердило вибухи на аеродромі «Саки» у районі населеного пункту Новофедорівка, що в окупованому Криму. Про це повідомили російським журналістам у військовому відомстві.

«Постраждалих немає, авіаційну техніку також не пошкоджено», – переконують окупанти.

У Міноборони РФ також зазначили, що на цю мить вживаються заходи щодо гасіння пожежі. Росіяни намагаються з'ясувати причини пожежі та вибухів.

Зазначимо, що у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомили про хмари диму в районі аеродрому Збройних сил Російської Федерації.

За словами очевидців, горять склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці.