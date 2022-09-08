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ЗМІ назвали ім’я нового генсека НАТО

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗМІ назвали ім’я нового генсека НАТО
Кандидатуру Христі Фріланд вже кілька місяців обговорюють у міжнародних колах як наступного генсека НАТО
фото з відкритих джерел

Існує велика вірогідність того, що наступним генсеком НАТО стане жінка

Віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд розглядається серед кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО після відставки Єнса Столтенберга у вересні 2023 року. Про це пише CBC News.

«Щонайменше чотири різні джерела – в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де знаходиться штаб-квартира НАТО, – сказали, що Фріланд вже кілька місяців обговорюють у міжнародних оборонних та безпекових колах як можливу наступницю чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга», – йдеться в матеріалі.

Сама Фріланд ухилилася від відповіді на запитання про свою кандидатуру, згадавши, що вона вже має дві роботи. Малося на увазі сумісництво нею посади віцепрем’єр-міністерки Канади та міністерки фінансів країни.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, існує велика вірогідність того, що наступним генсеком НАТО стане жінка. «Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які б стали чудовими кандидатками. Видається, що прийшов час жінці стати наступним генеральним секретарем», – розповіло високопоставлене джерело CBC News.

Серед інших можливих кандидаток згадуються колишня президентка Хорватії Колінда Грабар-Китарович, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте і колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може стати новим генеральним секретарем НАТО після того, як чинний генсек організації Єнс Столтенберг піде у відставку, яка очікується у вересні 2023 року.

Термін повноважень Єнса Столтенберга, який очолює НАТО з 2014 року, мав завершитися цього місяця, але на тлі російської агресії проти України його було продовжено ще на рік.

Теги: НАТО Канада Єнс Столтенберг

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