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Генсек НАТО запевнив Україну в подальшій підтримці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генсек НАТО запевнив Україну в подальшій підтримці
фото: НАТО

Столтенберг: «Я активно закликаю лідерів надавати більше зброї та обладнання якнайшвидше»

Генеральний секретар НАТО Енс Столтенберг пообіцяв підтримувати Україну в її боротьбі з російськими окупантами стільки, скільки буде потрібно. Про це Столтенберг заявив під час виступу на другому саміті Кримської платформи.

«Ми віддані партнерству з Україною, ми допомогли перейти до натівських стандартів. Зима буде важкою, і ми бачимо, що війна іде на виснаження. Це боротьба волі, логістики, тому ми маємо далі підтримувати Україну. Потужна і стабільна Україна – запорука євроатлантичної безпеки. Ми продовжимо бути разом з Україною стільки, скільки потрібно», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО заявив, що вісім років тому РФ незаконно захопила Крим, перетворивши його на одне з найбільш мілітаризованих місць на планеті.

«І він став плацдармом для нападу на Україну пів року тому. Президент Путін думав, що зможе зламати український народ і диктуватиме свої умови. Але він помилився. Україна показала здатність захищатися від агресії і завдавати тяжких втрат Росії», – сказав Столтенберг.

Він запевнив, що НАТО повністю солідарний з Україною, країни-члени підтримують суверенітет і територіальну цілісність, і право боронити свою землю.

«НАТО є частиною Контактної групи під егідою США, яка мобілізує підтримку, і я активно закликаю лідерів надавати більше зброї та обладнання якнайшвидше», – сказав він.

Раніше Столтенберг окреслив стратегію НАТО щодо Росії

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Теги: Єнс Столтенберг НАТО війна окупація росія

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