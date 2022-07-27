Борис Джонсон може отримати нову посаду

Через недовіру США до діячів Євросоюзу Бориса Джонсона уже давно розглядався на посаду генсека НАТО

Експрем’єр Британії може стати генсеком НАТО

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може стати новим генеральним секретарем НАТО після того, як чинний генсек організації Єнс Столтенберг піде у відставку, яка очікується у вересні 2023 року. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Зазначається, що британський кандидат уже давно розглядався на посаду генсека НАТО через недовіру США до діячів Євросоюзу, які очолюють Альянс.

Британський парламентар Річард Дракс заявив, що підтримає Джонсона на цій посаді.

«Будь-який видатний британець був би чудовим вибором. Якщо це дійсно те, що Борис Джонсон хоче зробити, я, звичайно, підтримаю це», – сказав політик.

Депутат Марк Франсуа заявив, що люди, ймовірно, будуть сперечатися про спадщину Джонсона протягом багатьох років, але одна річ, яка безперечно, – це його абсолютна непохитна підтримка України.

«Якби він подав заявку на посаду генерального секретаря НАТО, я підозрюю, що він міг би покластися на президента Зеленського щодо рекомендації», – зазначив Франсуа.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

Наразі на посаду прем'єра Великої Британії та лідера Консерваторів претендують п'ятеро осіб.

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