Генсекретар НАТО у привітанні українцям процитував вірш Шевченка

«Ви можете й далі розраховувати на підтримку НАТО стільки, скільки це буде потрібно»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відеозверненні з нагоди Дня Незалежності України згадав рядки вірша Тараса Шевченка і запевнив у підтримці з боку Альянсу. Відповідне відео Столтенберг оприлюднив у своєму Twitter

«Ваш великий поет Тарас Шевченко написав: «Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять. Ох, не однаково мені». НАТО також не однаково», – зазначив очільник НАТО.

За словами Столтенберга, розв’язана Росією війна проти України спричинила найбільшу кризу для європейської безпеки від часів Другої світової війни.

«ЗСУ і весь український народ демонструють велику мужність і рішучість. За лідерства Президента Зеленського ви є натхненням для світу. Я віддаю шану всім тим, хто втратив життя або дістав поранення, і всім чоловікам і жінкам, які борються за свою країну, свою свободу та своїх близьких», – наголосив він.

Генсек Альянсу додав що НАТО й союзники підтримують Україну, відколи вона стала незалежною.

«Ми збільшили нашу підтримку після того, як Росія незаконно анексувала Крим, і ми робимо нині більше, ніж будь-коли від початку вторгнення РФ. Ви можете й далі розраховувати на підтримку НАТО стільки, скільки це буде потрібно. Лідери країн НАТО на саміті у Мадриді чітко наголосили, що сильна й незалежна Україна є життєво важливою для стабільності євроатлантичної території. Україна має перемогти, і Україна переможе», – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Вперше свято проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовані через загрозу ракетних обстрілів.

Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс привітала українців із Днем Незалежності. Вона заявила, що навіть в умовах розв’язаної Росією війни українці зберігають почуття гумору та народжують нові символи опору.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також привітав Україну із Днем Незалежності. Глава уряду Британії підкреслив, що скільки б часу не зайняла перемога у війні, його країна стоятиме на боці України і надаватиме всю можливу військову, економічну та гуманітарну підтримку.