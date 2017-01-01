Рабінович зганьбився заявою про Олександра Олеся

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Народний депутат здивований, чому з поетом ніхто не розмовляв і не запрошував в Україну

Народний депутат від Опозиційного блоку Вадим Рабінович осоромився коментарем новини про примусову ексгумацію тіла українського поета Олександра Олеся в Празі. В ефірі телеканала «112 Україна» нардеп обурився тим, що діяча жодного разу за останніх 10 років не запрошували до України, незважаючи на те, що він помер у 1944 році.

«Чому як тільки він помер, ми про нього заговорили? Хто його запросив в Україну за останні 10 років? Хто з них хоч раз розмовляв? Ніхто. Зате зараз уже хочуть заробити на перепохованні. Не треба перетворювати Україну на загальне кладовище», – додав нардеп.