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Найбільший у світі електролітак вперше злетів у небо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Найбільший у світі електролітак вперше злетів у небо
На весь 27-хвилинний політ витратили електроенергії на суму близько 5 доларів
фото: Heart Aerospace

X1 пробув у повітрі 27 хвилин на висоті 335 метрів

Американська компанія Heart Aerospace вперше підняла в повітря повнорозмірний демонстратор X1 — найбільший літак у світі з повністю акумуляторною силовою установкою, який будь-коли здійснював політ. Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті, пише «Главком».

Тестовий політ відбувся 12 серпня в аеропорту Платтсбург у штаті Нью-Йорк. Літак перебував у повітрі 27 хвилин, за які піднявся приблизно на 335 метрів над землею. Програма випробувань охоплювала руління, зліт, набір висоти, маневрування та посадку.

X1 має розмах крила близько 32,3 метра, довжину 23,2 метра, а його злітна маса перевищує 11,3 тонни. Електрична силова установка під час польоту розвивала потужність понад 1 МВт. За даними Heart Aerospace, на весь 27-хвилинний політ витратили електроенергії на суму близько 5 доларів.

«Із першим польотом X1 ми продемонстрували електричний політ у масштабах комерційного авіалайнера», – заявив засновник і генеральний директор Heart Aerospace Андерс Форслунд.

X1 створили насамперед для перевірки технологій, які згодом застосують у серійному літаку ES-30 – 30-місній моделі з гібридно-електричною силовою установкою. За задумом розробників, ES-30 зможе долати до 200 кілометрів у повністю електричному режимі та до 800 кілометрів у гібридному, а на заряджання батарей піде близько 30 хвилин. Компанія розраховує, що експлуатаційні витрати нового літака будуть більш ніж на 40% нижчими, ніж у традиційних регіональних суден – насамперед завдяки економії на пальному та спрощеному обслуговуванні.

Інтерес до проєкту вже підтвердили кілька авіакомпаній: попередні замовлення та наміри придбати ES-30 висловили United Airlines, Air Canada та JSX. Heart Aerospace планує перший передсерійний політ ES-30 у 2028 році, а сертифікацію та початок комерційної експлуатації літака – у 2031-му.

До слова, компанію Heart Aerospace заснували у Швеції 2018 року, однак 2025-го вона перенесла штаб-квартиру до Лос-Анджелеса — у компанії пояснювали це прагненням бути ближчими до інвесторів та постачальників авіагалузі США.

Нагадаємо, «Главком» уже писав про 19-годинний безпосадковий рейс – наймасштабніший відстежуваний переліт у світовій авіації. До слова, у США після майже десяти років очікування отримав дозвіл на польоти Boeing 737 MAX 7, тоді як авіарегулятор нещодавно виявив небезпечний дефект у літаках Boeing 737.

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Теги: політ літак повітря електроенергія

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