«Жир». Знакова прем’єра у Театрі Франка.

Баба Рая пережила Голодомор. Страх знову залишитися без їжі засів у ній настільки глибоко, що навіть через десятиліття її комора переповнена харчами «на чорний день». Але трагедія голоду не залишиться лише її особистою травмою. Це історія кількох поколінь жінок однієї родини.

Головна героїня – онука баби Раї – намагається зрозуміти, звідки взялися її ненависть до власного тіла, сором і постійне невдоволення собою. Поступово стає зрозуміло: досвід старших передається дітям через виховання, побут, слова та вчинки.

У родині їжа стає засобом контролю, покарання, винагороди. Сховані бабою в коморі цукерки «Червоний мак» манять дитину. Але змалечку її привчають відчувати провину за власний голод, соромитися фізіологічних потреб й відповідати чужим уявленням про красу.

Режисерка у певний момент переносить глядача в іншу епоху – туди, де баба Рая була ще дівчинкою. Минуле перестає бути просто спогадом. Воно оживає. Тут народжуються страхи, які потім передаються у спадок...

Наслідки Голодомору не зникли разом із поколінням тих, хто його пережив. Наша спільна історична травма продовжує жити, навіть коли про неї вже не говорять. Або говорять раз у рік – в останню суботу листопада.

Вистава не намагається спростити складну розмову. Вона не виправдовує жорстокість обставинами чи важкою долею попередніх поколінь, але й не пропонує легких відповідей.

Одразу скажу: ця робота точно не для тих, хто сприймає театр передусім як розвагу, спосіб відпочити. Тут не йдеться про легкий вечір і комфортне споглядання чужої історії. «Жир» змушує думати, переживати, відчувати огиду, повертатися до тем, які зручніше оминати. Але ж мистецтво не обов'язково має бути зручним чи розважальним.

Історія баби Раї та її онуки про те, що Голодомор не закінчується датами в підручниках історії та суперечками про точну кількість жертв.

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«Жир» – вистава, яку я рекомендую. Театр Франка, дякую, що не боїтеся виконувати таку складну місію.

П'єса – Аліна Сарнацька.

Режисерка – Наталія Торжевська.

Акторів задіяно у виставі дуже багато... Є два склади. Я бачив той, де баба Рая - народна артистка Ірина Дорошенко, онука – Тамара Антропова.

Проєкт створено у партнерстві Театру Франка з Театром Ветеранів за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Тривалість – 1 година 40 хвилин.