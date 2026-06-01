Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Європа нагрівається швидше за інші регіони: чому?

Deutsche Welle
glavcom.ua
Deutsche Welle
google social img telegram social img facebook social img
Європа нагрівається швидше за інші регіони: чому?
Німеччину вже у травні накрила хвиля аномальної спеки
фото: Peter Kneffel/dpa
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Європа потерпає від весняної спеки, яка вже забрала життя людей та побила багаторічні рекорди. Що відбувається?

Велика частина Західної Європи потерпає від сильної весняної спеки: нетипово високі температури встановилися повсюди: від Великобританії та Ірландії, Німеччини та Франції – аж до Іспанії та Італії.

Нетипова для весни спека стала результатом утворення «теплового купола». Ця потужна та малорухлива сфера високого атмосферного тиску, що прийшла з Північної Африки, утримує гаряче повітря над Європою, немов кришка на киплячому казані. За даними європейської Служби моніторингу за зміною клімату Copernicus, за останні 25 років подібні погодні системи вже стали звичними у Європі. Вони спричиняють частіші екстремальні хвилі спеки.

«Такі температури колись були винятковими навіть у розпал літа, – зазначає професорка кліматології Імперського коледжу Лондона Фрідеріке Отто (Friederike Otto). – У цій рекордній спеці чітко простежуються ознаки зміни клімату».

28 травня влада Парижа оголосила «помаранчевий» рівень небезпеки через спеку – вперше з початку року
28 травня влада Парижа оголосила «помаранчевий» рівень небезпеки через спеку – вперше з початку року
фото: Tom Nicholson/reuters.com

Європа нагрівається удвічі швидше

За її словами, поки що занадто рано оцінювати, наскільки останню хвилю екстремальної спеки посилив парниковий ефект, спричинений викидами від спалювання викопного палива. Однак попередні аналізи теплових хвиль у Європі з 2003 року, проведені кліматологами з британської організації World Weather Attribution, співзасновницею якої є Фрідеріке Отто, показали, що екстремальні погодні явища стали «набагато ймовірнішими та інтенсивнішими через зміни клімату, спричинені діяльністю людини».

В останньому звіті про стан клімату в Європі, опублікованому у квітні, зазначається, що у 2025 році щонайменше на 95 відсотках території континенту середньорічні температури перевищили норму. Сильні хвилі спеки, коли стовпчик термометра піднімався вище 30 градусів за Цельсієм, спостерігалися навіть у північних широтах аж до території за Полярним колом, а температура поверхні моря досягла «найвищого рівня за всю історію спостережень».

«Європа – це континент, де потепління відбувається найшвидше, і його наслідки вже зараз мають серйозний характер», – зазначає Флоріан Паппенберґер (Florian Pappenberger), керівник Європейського центру середньострокових прогнозів погоди – одного з відомств, що підготували цю доповідь.

За наявними даними, Європа нагрівається удвічі швидше, ніж інші регіони у середньому по світу. Середня температура на континенті зросла на 2,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем кінця XIX століття. У світовому масштабі аналітики зафіксували середнє зростання на 1,4 градуса Цельсія.

Чому Європа так швидко нагрівається?

Це прискорене потепління частково зумовлене географічним положенням. Європа межує з Арктикою – єдиним регіоном у світі, який нагрівається ще швидше.

За даними програми ЄС Copernicus, середнє підвищення температури в районі Північного полюса вже перевищило 3,3 °C. Частково це пов'язано з тим, що темніший, вільний від льоду Північний Льодовитий океан поглинає більше сонячного світла, ніж лід, який його відбиває.

Цей процес, відомий як ефект альбедо, спостерігається по всій Європі. Регіони континенту, які колись були замерзлими цілий рік або до пізнього літа, наприклад, високогірні райони Альп, тепер усе частіше залишаються без снігу. Оскільки темніша поверхня відбиває менше сонячного світла назад у космос, потепління прискорилося.

Європа нагрівається швидше за інші регіони: чому? фото 1
фото: reuters.com

Нестабільні вітри та зміна погодних умов

Вчені також пов'язують потепління в Європі зі змінами у вітрах струменевого потоку – висотного повітряного потоку, який дме в бік Європи із заходу. Ці колись відносно стабільні вітри також зазнали впливу зміни клімату, що призвело до більш екстремальних погодних явищ, які до того ж мають тенденцію затягуватися.

Дослідження 2022 року, проведене під керівництвом Ефі Русі (Efi Rousi), на той час аспірантки Потсдамського інституту досліджень впливу клімату, показало, що періоди, протягом яких струменевий потік розділяється на дві гілки, також почастішали, що призвело до зростання кількості теплових хвиль по всій Європі – особливо на заході.

«У цьому регіоні, який збігається з виходом штормового фронту, що йде з Північної Атлантики в бік Європи, погодні системи зазвичай беруть початок в Атлантиці і тому мають охолоджуючий вплив, – зазначала тоді метеорологиня. – Під час станів подвійного струменевого потоку погодні системи відхиляються на північ, через що над Західною Європою можуть розвиватися затяжні хвилі аномальної спеки».

Чисте повітря сприяє потеплінню планети

Як не парадоксально, але заходи щодо вирішення іншої екологічної проблеми, ймовірно, призвели до посилення потепління в Європі. У звіті «Стан клімату в Європі» за 2025 рік зазначається, що посилення норм якості повітря, запроваджене у 1980-х роках, дозволило знизити рівень забруднення, але й стало причиною підвищення температури.

До набуття чинності норм щодо чистоти повітря крихітні відбиваючі частинки сульфатів і нітратів, що потрапляли в атмосферу з вихлопних газів автомобілів та димових труб заводів, побічно сприяли охолодженню континенту, відбиваючи сонячне світло, і «частково компенсували потепління, викликане збільшенням викидів парникових газів».

В останньому звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН та Британської метеорологічної служби прогнозуються майже рекордні рівні середньорічної глобальної температури в найближчі п'ять років. При цьому фахівці зазначають, що, ймовірно, до 2031 року світ стане свідком нового найспекотнішого року в історії.

Європа нагрівається швидше за інші регіони: чому? фото 2
фото: reuters.com

Однак кліматологи підкреслюють: це не означає, що світ повинен відмовитися від заходів щодо скорочення викидів. Швидке впровадження відновлюваних джерел енергії з 2000 року вже дозволило уникнути найгіршого сценарію з точки зору тенденції потепління, і на початку травня 2026 року ООН проголосувала за продовження підтримки «швидкої, справедливої та рівноправної відмови від викопного палива».

«Завдання, що стоїть перед нами, є чітким», – заявив тоді генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, закликавши до зусиль з мінімізації підвищення температури заради «побудови безпечнішого, справедливішого та витривалішого майбутнього для всіх».

Мартін Кюблер

Читайте також:

Джерело
Теги: Європа спека клімат енергетика повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Синоптики прогнозують дощі та грози, вночі і вранці на сході – туман
Дощі з грозами накриють окремі області України: погода на 31 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Через перегрів кільком дітям стало зле: одна дитина знепритомніла, ще кількох учнів нудило
54°C у класі: у Франції школярі втрачали свідомість через аномальну спеку
29 травня, 17:48
За словами аналітиків, у 2026 році ринок генераторів і далі буде прибутковим
Понад 8 млрд грн на світлі: названо компанії, які заробили найбільше на генераторах
28 травня, 16:08
Постраждалих доставили до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу
На Харківщині бригада енергетиків потрапила під обстріл: є поранені
27 травня, 11:39
Карис також закликав Євросоюз прискорити переговори про вступ України
Президент Естонії: Путіну не можна давати жодного рятівного кола
16 травня, 04:55
Світові запаси ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot майже вичерпані
WP: Європейські союзники стримують передачу ракет до Patriot Україні через власні потреби
12 травня, 03:57
Зеленський: Вдячний за привітання українців та України з Днем Європи
Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради
9 травня, 14:00
Західні спецслужби заявили про посилення російських операцій за кордоном
Росія активізувала полювання на ворогів Кремля у Європі
7 травня, 17:51
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у Єревані на зустрічі Європейського політичного співтовариства
Канада та ЄС посилюють союз на тлі напруженості з США
5 травня, 03:31

Новини

Європа нагрівається швидше за інші регіони: чому?
Європа нагрівається швидше за інші регіони: чому?
На Тернопільщині громада першою в Україні оголосила перехід на зелену енергію
На Тернопільщині громада першою в Україні оголосила перехід на зелену енергію
Дозвіл інвесторам самостійно будувати підстанції може пришвидшити запуск нових потужностей – Інститут майбутнього
Дозвіл інвесторам самостійно будувати підстанції може пришвидшити запуск нових потужностей – Інститут майбутнього
Компанія Маска планує придбати газові турбіни попри позови екологів
Компанія Маска планує придбати газові турбіни попри позови екологів
Україна наростить виробництво біометану до 2,1 млрд кубометрів на рік: рішення уряду
Україна наростить виробництво біометану до 2,1 млрд кубометрів на рік: рішення уряду
Ахметов оголосив про будівництво вітрової електростанції на Полтавщині за €1,2 млрд
Ахметов оголосив про будівництво вітрової електростанції на Полтавщині за €1,2 млрд

Новини

Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua