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Нестача фінансування сьогодні означає нові борги перед зеленою енергетикою завтра – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Нестача фінансування сьогодні означає нові борги перед зеленою енергетикою завтра – експерт
фото: Уніан

Скорочення боргів на енергоринку неможливе без належного фінансування відновлювальної енергетики – Трохимець

Питання перегляду тарифу на передачу НЕК «Укренерго» є вибором між фінансуванням необхідних витрат сьогодні та накопиченням нових боргів у майбутньому. Про це заявив віцепрезидент із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

«Питання тарифу – це, на жаль, не вибір між «підвищувати» чи «не підвищувати» . Це вибір між фінансуванням витрат сьогодні чи накопиченням боргів, які все одно доведеться оплачувати у майбутньому», – наголосив він.

За словами експерта, попри критику з боку промислових споживачів, важливо аналізувати не лише відсоток підвищення тарифу, а й його структуру та призначення.

Трохимець звернув увагу, що у проєкті тарифу навіть зменшується складова ПСО для промислових об'єктів відновлюваної енергетики, тому пов'язувати перегляд тарифу з фінансуванням великих ВДЕ некоректно.

Водночас близько 70% зростання тарифу пов'язано із закупівлею технологічних втрат електроенергії, які оператор системи передачі зобов'язаний компенсувати.

«Якщо коштів на ці потреби в тарифі не буде передбачено, проблема нікуди не зникне. Укренерго все одно буде змушене забезпечувати роботу системи передачі. Питання лише в тому, за рахунок яких джерел фінансування це відбуватиметься», – каже експерт.

Він попередив, що недофінансування цих витрат може призвести до нового накопичення боргів на ринку електроенергії.

За його словами, ще близько 20% зростання тарифу пов'язано з виконанням спеціальних обов'язків щодо підтримки домогосподарств, які встановили сонячні електростанції та продають електроенергію за «зеленим» тарифом. За словами Трохимця, йдеться про виконання державою раніше взятих на себе зобов'язань перед громадянами.

Експерт також нагадав, що тариф на передачу формується відповідно до вимог законодавства, а завдання Регулятора полягає у перевірці обґрунтованості таких витрат.

Нагадаємо, 26 травня НКРЕКП схвалила проєкт постанови, за яким тариф на передачу має зрости з 742,91 грн/МВт·год до 903,53 грн/МВт·год (+21,6%) з 1 липня 2026 року.

Теги: НКРЕКП фінансування Укренерго

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