Глобальне потепління перевищить 1,5°C – прогноз ООН

Кліматологи прогнозують тимчасове перевищення температурного порогу

Середня глобальна температура, ймовірно, перевищить позначку 1,5°C уже найближчими роками. Водночас людство ще може обмежити подальше потепління, а згодом повернутися до показника нижче цього порогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Програму ООН з довкілля та Euronews.

У новій доповіді «Обмеження перевищення температурного порогу» зазначається, що за нинішньої політики перевищення позначки 1,5°C стало практично неминучим. Автори розглядають такий період як можливу траєкторію, за якої потепління спочатку досягне піку, а потім почне знижуватися.

За найсприятливішого сценарію потепління сягне піку на рівні 1,8°C. В інших сценаріях температура підніметься більш ніж на 2°C. Що вищим буде пік і що довше температура залишатиметься вище 1,5°C, то більшими будуть ризики для людей, екосистем та економіки.

ООН закликає скоротити період перевищення

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що світ має зробити період перевищення температурного порогу якомога коротшим і мінімізувати рівень потепління.

«Ми повинні зробити перевищення 1,5 градуса якомога меншим і коротким», – заявив Гутерріш.

Для цього, за даними доповіді, потрібне швидке й тривале скорочення викидів парникових газів, зокрема метану. У довшій перспективі йдеться про видалення з атмосфери більшої кількості вуглекислого газу, ніж викидається.

Програма ООН з довкілля окремо наголошує, що технології видалення вуглекислого газу не можуть замінити скорочення викидів. Їх розглядають як додатковий інструмент для подальшого зниження температури після досягнення піку.

Чиста енергетика не встигає за зростанням попиту

Окремий аналіз міжнародної аналітичної організації Energy Transitions Commission, оприлюднений цього ж дня, показує іншу проблему: чиста енергетика розвивається швидко, але поки не встигає за зростанням попиту на електроенергію.

Щороку у чисту енергетику вкладають близько €1,9 трлн, але нові потужності покривають лише 40% приросту попиту. Додаткове навантаження створюють спека та зростання потреби в охолодженні, а також дата-центри, які обслуговують системи штучного інтелекту.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, споживання електроенергії дата-центрами у 2025 році зросло на 17%. На них припадає близько 1,5–2% світового споживання електроенергії, а до 2030 року цей показник може подвоїтися.

Розвиток відновлюваної енергетики стримує також стан електромереж. У Європі очікують підключення 375 ГВт потужностей відновлюваної енергетики, у США – 2300 ГВт. У Великій Британії очікування підключення окремих проєктів може тривати до 10 років.

За оцінкою Energy Transitions Commission, світові викиди парникових газів поки не скорочуються, а залишаються приблизно на одному рівні. Нинішня траєкторія веде до потепління приблизно на 2,5°C.

Метан і відновлювана енергетика

Один із найшвидших способів зменшити темпи потепління – скорочення викидів метану. Цей газ спричиняє близько 0,5°C глобального потепління, але залишається в атмосфері значно менше часу, ніж вуглекислий газ.

Швидко скоротити викиди метану можна, зокрема, у нафтогазовій галузі, у сфері поводження з харчовими відходами та на сміттєзвалищах.

Ще один напрям – прискорення переходу на відновлювані джерела енергії. У 2025 році вони виробили майже 34% світової електроенергії. Збільшення цієї частки до 60–70% до 2030 року може допомогти обмежити масштаб перевищення температурного порогу.

Для цього потрібні не лише нові електростанції, а й накопичувачі енергії, гнучке управління попитом та модернізація електромереж. Окремо йдеться про підвищення енергоефективності будівель, електрифікацію опалення й охолодження та поступову відмову від викопного палива у транспорті й промисловості.

Електроенергія становить лише близько п'ятої частини загального світового споживання енергії. Тому скорочення викидів потребуватиме змін також у системах опалення, промисловості та транспорті.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Програма ООН з довкілля оцінювала, що за чинної політики світ рухається до потепління на 2,8°C, а за повного виконання заявлених країнами зобов'язань – до 2,3–2,5°C. Про це писав «Главком» у матеріалі «Це шок, але передбачуваний»: ООН доповіла про розрив у кліматичних зобов'язаннях.