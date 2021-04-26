Чому суддям хочуть закрити рота та заборонити коментувати судові рішення

«Мистецтво написання рішень – це окрема річ, якій наших суддів не вчили»

Наразі йдуть серйозні дебати щодо змін до Кодексу суддівської етики. Вища рада правосуддя вітає будь-які зміни, які будуть сприяти захисту незалежності та авторитету правосуддя. Однак, у існуючій редакції змін до Кодексу суддівської етики Рада суддів України хоче заборонити суддям коментувати винесені рішення. І власні, і свого суду.

Якщо це відбудеться, то це стане катастрофою для судової влади. Це означатиме, що суддя має мовчати і нічого не пояснювати.

Мистецтво написання рішень – це окрема річ, якій наших суддів не вчили. Судові рішення, написані канцелярською мовою, великого об’єму, які містять переважно юридичну термінологію, іноді важко зрозумілі навіть адвокатам, не кажучи вже про пересічних громадян.

Однак, дуже важливо громадянам пояснювати та роз’яснювати судові рішення зрозумілою мовою. В першу чергу це стосується резонансних справ, які представляють для громадськості цінність та інтерес. Зазвичай ніхто не буде вчитуватися та розбиратися у деталях. Для цього важливо, щоб суддя по справі або суддя-спікер зміг роз’яснити, на підставі чого суд виніс саме таке рішення. Адже будь-яке рішення суддя виносить, спираючись на норми діючого законодавства та виключно в рамках правового поля.

А тепер заборону на ці коментарі хочуть не тільки нормативно закріпити, а ще й застосовувати покарання до тих, хто посміє щось прокоментувати. Виходячи зі свого досвіду, бачу, що для того, щоб рівень довіри до судів виріс, потрібно робити з точністю до навпаки: створити можливість у всіх судах, аби вони оперативно надавали інформацію з першоджерел. Тобто – не мовчали.

Поки що не всі готові до цього, але ВРП активно займається тим, щоб пояснити, чому це важливо.

Ми розпочали курс щотижневих тренінгів для суддів-спікерів та прес-служб судів, де PR-спеціалісти, журналісти, експерти розкривають практичні теми з інформування громадськості про діяльність судів. Ми вчимо, як писати тексти зрозумілою мовою, як суду комунікувати у соціальних мережах, також проводимо зустрічі із журналістами, що сприяє відкритому діалогу та кращому розумінню потреб один одного.

Наразі ми бачимо, що в судах обов’язки із коментування судових рішень покладені у більшості не на професійних спікерів, а на співробітників відділів аналітичної роботи чи керівників апарату. Останні при цьому займаються купою роботи – від забезпечення судів, закінчуючи організаційними питанням. Вони і так постійно зіштовхуються з купою проблем, бо суди у нас хронічно недофінансовані. Тому і рівень коментаря та його оперативність будуть відповідними. Якщо ще й заборонити суддям надавати коментарі – настане повний вакуум. А оскільки ЗМІ мають великий вплив на формування суспільної думки, то при існуванні певних непорозумінь в рішеннях це може вщент підірвати довіру до судової системи та призвести до її руйнування. Це є дуже небезпечною тенденцією.

Звичайно, це ненормально, коли суддя виходить і говорить до засідання, яке рішення він прийматиме. Таке неприйнятне в жодній країні світу. Але після винесеного рішення він повинен мати можливість пояснити, чому виніс саме таке рішення. Також ми бачимо запит суспільство на такі пояснення. Це цілком виправдано та дійсно зможе підвищити рівень довіри до судової влади. А от коли судді буде заборонено коментувати судові рішення, – хто ж тоді має їх пояснювати?!

До Ради суддів України, що ініціювала це, ми входимо лише з дорадчим голосом і свій висновок до такого небезпечної ініціативи вже підготували. Будемо сподіватись, що Рада суддів дослухається до нашого голосу та навпаки сприятиме тому, щоб судді не боялися говорити та надавати коментарі щодо судових рішень.

Олексій Маловацький,

в.о. голови Вищої ради правосуддя, для «Главкому»

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