На тлі конституційної кризи Ігор Додон везе до Молдови партію «Спутніка V»

Раніше Кремль проігнорував подібне прохання Майї Санду

Росія на безоплатній основі передала Молдові більше 140 тис. доз вакцини від коронавірусу Covid-19 «Спутник V». Про це повідомив колишній президент Молдови і лідер Соціалістичної партії Ігор Додон.

«Вилітаю з Москви на Батьківщину з цінним вантажем гуманітарної допомоги від наших російських друзів – 142 тис. доз вакцини від коронавірусу «Спутник V». Ще 40 тис. будуть доставлені в наступній партії », – написав Додон в Facebook.

Екс-президент додав, що препарат переданий безоплатно завдяки листу, яке спікер парламенту Молдови Зінаїда Гречана раніше направила президенту Росії Володимиру Путіну.

«Дякуємо нашим російським партнерам за таку щедру братську допомогу народу Молдови! РФ – стратегічний партнер, який завжди поруч з Молдовою!» – написав він.

При цьому у березні з проханням про надання вакцини до Володимира Путіна звернулася як спікер молдавського парламенту, так і президент країни Майя Санду. На початку квітня Ігор Додон побував в Москві і зустрівся з заступником керівника адміністрації президента Дмитром Козаком. Після зустрічі Додон повідомив, що російське керівництво відгукнулося на прохання Кишинева і поставить 180 тис. доз вакцини «Спутник V» в якості гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 15 квітня Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент.

У відповідь депутати на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом «на користь політичних інтересів президента» Маї Санду. Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція «Шор» і ексдемократи).

Україна висловила підтримку президентці Молдови Майї Санду на тлі рішення парламентської більшості скасувати призначення глави Конституційного суду та заяв про «узурпацію влади».

Крім того, в Україні впровадження вакцини російського виробництва активно лобіює голова політради ОПЗЖ, народний депутат і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.