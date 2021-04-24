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    Політична криза у Молдові: Україна підтримує президентку Санду

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    Повністю підтримуємо демократично обрану президентку Маю Санду і молдовський народ &ndash; МЗС України - Політична криза у Молдові: Україна підтримує президентку Санду

    Повністю підтримуємо демократично обрану президентку Маю Санду і молдовський народ – МЗС України

    У Молдові прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом

    Україна висловила підтримку президентці Молдови Маї Санду на тлі рішення парламентської більшості скасувати призначення глави Конституційного суду та заяв про «узурпацію влади».

    Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    «Для України важлива стабільна та проєвропейська Молдова. Повністю підтримуємо демократично обрану президентку Маю Санду і молдовський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір», – написав Кулеба.

    15 квітня Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент. Рішення Конституційного суду оскаржити неможливо.

    Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом »на користь політичних інтересів президента» Маї Санду. Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція «Шор» і ексдемократи).

    Депутати з партії Маї Санду «Дія та солідарність» вже оскаржили запровадження надзвичайного стану у Конституційному суді, висновку з цього приводу ще немає.

    Як повідомлялося, Санду скликала Радбез через загрозу повалення конституційного ладу Молдови.

    Теги: суд міністр Молдова Конституційний суд криза Україна Ігор Додон Дмитро Кулеба Майя Санду
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