Політична криза у Молдові: Україна підтримує президентку Санду

Україна висловила підтримку президентці Молдови Маї Санду на тлі рішення парламентської більшості скасувати призначення глави Конституційного суду та заяв про «узурпацію влади».

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Для України важлива стабільна та проєвропейська Молдова. Повністю підтримуємо демократично обрану президентку Маю Санду і молдовський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір», – написав Кулеба.

Ukraine values a stable, pro-European Moldova. We fully support the democratically elected @sandumaiamd & Moldovan people in their efforts to use legal means to defend the rule of law, prevent undermining of Moldova’s constitutional order, reforms & European choice @AureliuCiocoi