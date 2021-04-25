Партія Санду кличе громадян на акцію підтримки Конституційного суду

«Дія та солідарність» опублікувала у соцмережах відеозвернення із закликом вийти на захист основного закону

Партія президентки Молдови Маї Санду «Дія та солідарність» закликала громадян у понеділок вийти під стіни Конституційного суду та висловити йому підтримку через спробу конституційного перевороту. Про це повідомляє NewsMaker.

Партія опублікувала у соцмережах відеозвернення, в якому каже, що Молдова проходить важливий момент у своїй історії і небайдужі громадяни мають вийти на захист Конституції.

Акція анонсована на 8 годину ранку понеділка, 26 квітня.

Тим часом під будівлею КС вже зібралися близько десята ветеранів, закликаючи захистити Конституційний суд, а громадян країни – «не залишатися байдужими до того, що відбувається у Молдові».

«Крадії хочуть відібрати те, що нам вдалося відстояти зі зброєю в руках… Закликаю усіх об’єднатися. Будьте готові вийти і захистити свої права, захистити Конституційний суд. Потрібно вийти і сказати, що цей парламент нас більше не представляє», – цитують одного з учасників акції.

Ветерани також закликали Генеральну прокуратуру «вжити заходів для покарання узурпаторів».

Раніше Україна висловила підтримку президентці Молдови Маї Санду на тлі рішення парламентської більшості скасувати призначення глави Конституційного суду та заяв про «узурпацію влади».

15 квітня Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент. Рішення Конституційного суду оскаржити неможливо.

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом »на користь політичних інтересів президента» Маї Санду. Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція «Шор» і ексдемократи).

Депутати з партії Маї Санду «Дія та солідарність» вже оскаржили запровадження надзвичайного стану у Конституційному суді, висновку з цього приводу ще немає.

Як повідомлялося, Санду скликала Радбез через загрозу повалення конституційного ладу Молдови.