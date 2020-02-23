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    Думки вголос

    Чорна від смутку і червона від крові. Післямова до національного відбору на Євробачення

    • Анатолій Матвійчук

      Народний артист

    • Розсилка
    Чорна від смутку і червона від крові. Післямова до національного відбору на Євробачення

    Ось перед вами на сцені стоїть нинішня Україна!

    Всі висловилися щодо фіналу Євробачення? Я теж скажу своє.

    Я дуже задоволений вибором. І мені навіть подобається, як зараз викручує деяких наших (і не наших!) музичних снобів відносно вибору Go-A для поїздки в Роттердам.

    Передивившись ще і ще номери всіх можливих претендентів, я лише упевнився, що абсолютно всі вони виступили гірше ніж на полуфінальних концертах. Одним не вистачало настрою, другим харизми, третім вокалу, четверті взагалі співали між нот, мабуть просуваючи якийсь новий тренд в музиці...

    Так, відчувається, щось недобре висить в нашому повітрі і в інформаційному просторі, коли одні похрипують, інші задихаються, а треті відверто косячать. Однак, жюрі треба було абстрагуватися і подумати - які смисли ми запропонуємо світові зі сцени в Ротердамі? Бо музика - це лише привід нагадати про себе.

    До останньої години я вважав, що від нас у Роттердамі має бути оте миле невинне створіння з білою бандурою, яка, наче втілена душа України, витає над залом. Однак моя впевненість надломилася, коли я почув цей загрозливий «пісочок» в голосі Марини. Там явно якісь проблеми зі зв"язками - і це читалося на обличчі цієї ніжної української німфи.

    Проте коли я вкотре повернувся до виступу Go-A - раптом мій мозок пронизала брутальна думка: - Гей, великі знавці нонакордів і багатошарових міксів, самозакохані нарциси і хіпстери-пофігісти, а не пішли б ви всі подалі з вашим снобізмом і набридлою зарозумілістю?!

    Ось перед вами на сцені стоїть нинішня Україна!
    Чорна від смутку і червона од крові. Стоїть у тих самих кольорах, які так ненависні нашим людожерам-сусідам. І співає так, як співали наші бабусі і наші пра-пра-пра... Ті, що одвіку жили на цій прекрасній землі. І кожна нота сопілочки, і кожний удар барабана, і кожна інтонація співачки, і кожне слово, і поетичний образ - це все звідти - з нашої історії. Так, це ми - подобається комусь чи ні! І скільки б сьогодні не паплюжили нашу далеку і близьку історію, як би не викривляли наше непросте сьогодення, ми - Українці! Нація. Спільнота. Держава!

    Чорна від смутку. Червона від крові.
    І з рідною піснею на вустах.

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Євробачення музика українці
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