Українців з поїзда Київ-Москва відпустили з російської лікарні



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Відчеплений вагон потягу Київ-Москва з пасажирами вночі 22 лютого відправили до столиці України

У 13 громадян України не виявили ознак зараження новим коронавірусом

У громадянки Китаю, яка їхала поїздом Київ-Москва, не виявлені симптоми нового коронавірусу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що дослідження зразків, узятих у громадянки Китаю, яка 20-21 лютого подорожувала потягом Київ-Москва, показали, що вона не інфікована новим коронавірусом.

Інформацію про це Центр громадського здоров'я України отримав від Національного координатора Міжнародних медико-санітарних правил РФ по міжнародних каналах.

Зазначено, що не інфіковані також 11 українців і двоє провідників, яких їхали в тому ж вагоні.

За інформацією Департаменту комунікацій секретаріату Кабміну, відчеплений вагон з пасажирами вночі 22 лютого відправили до Києва.

Госпіталізованих українців відпустили з лікарні.

Раніше повідомлялося, що китаянку, у якої запідозрили коронавірус, зняли з поїзда Київ-Москва в Брянську. Жінку направили в інфекційну лікарню, а інших пасажирів вагона - на карантин.

Пізніше стало відомо, що в карантині знаходяться 13 громадян України. П'ять з них були госпіталізовані.

До слова, у Латвії затримали чоловіка за публікацію фейку про коронавірус.