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    Українців з поїзда Київ-Москва відпустили з російської лікарні

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    Відчеплений вагон потягу Київ-Москва з пасажирами вночі 22 лютого відправили до столиці України - Українців з поїзда Київ-Москва відпустили з російської лікарні
    Відчеплений вагон потягу Київ-Москва з пасажирами вночі 22 лютого відправили до столиці України

    У 13 громадян України не виявили ознак зараження новим коронавірусом

    У громадянки Китаю, яка їхала поїздом Київ-Москва, не виявлені симптоми нового коронавірусу. Про це повідомляє Урядовий портал. 

    Зазначається, що дослідження зразків, узятих у громадянки Китаю, яка 20-21 лютого подорожувала потягом Київ-Москва, показали, що вона не інфікована новим коронавірусом.

    Інформацію про це Центр громадського здоров'я України отримав від Національного координатора Міжнародних медико-санітарних правил РФ по міжнародних каналах. 

    Зазначено, що не інфіковані також 11 українців і двоє провідників, яких їхали в тому ж вагоні. 

    За інформацією Департаменту комунікацій секретаріату Кабміну, відчеплений вагон з пасажирами вночі 22 лютого відправили до Києва.

    Госпіталізованих українців відпустили з лікарні. 

    Раніше повідомлялося, що китаянку, у якої запідозрили коронавірус, зняли з поїзда Київ-Москва в Брянську. Жінку направили в інфекційну лікарню, а інших пасажирів вагона - на карантин.

    Пізніше стало відомо, що в карантині знаходяться 13 громадян України. П'ять з них були госпіталізовані.

    До слова, у Латвії затримали чоловіка за публікацію фейку про коронавірус.

    Як повідомляв «Главком», на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію. 

    Служба безпеки України вживає невідкладних заходів із встановлення обставин розсилання нібито від імені вітчизняного Міністерства охорони здоров’я листів з фейковою інформацією щодо начебто виявлення в Україні вірусу Covid-19.

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