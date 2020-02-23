Українців з поїзда Київ-Москва відпустили з російської лікарні
У 13 громадян України не виявили ознак зараження новим коронавірусом
У громадянки Китаю, яка їхала поїздом Київ-Москва, не виявлені симптоми нового коронавірусу. Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що дослідження зразків, узятих у громадянки Китаю, яка 20-21 лютого подорожувала потягом Київ-Москва, показали, що вона не інфікована новим коронавірусом.
Інформацію про це Центр громадського здоров'я України отримав від Національного координатора Міжнародних медико-санітарних правил РФ по міжнародних каналах.
Зазначено, що не інфіковані також 11 українців і двоє провідників, яких їхали в тому ж вагоні.
За інформацією Департаменту комунікацій секретаріату Кабміну, відчеплений вагон з пасажирами вночі 22 лютого відправили до Києва.
Госпіталізованих українців відпустили з лікарні.
Раніше повідомлялося, що китаянку, у якої запідозрили коронавірус, зняли з поїзда Київ-Москва в Брянську. Жінку направили в інфекційну лікарню, а інших пасажирів вагона - на карантин.
Пізніше стало відомо, що в карантині знаходяться 13 громадян України. П'ять з них були госпіталізовані.
До слова, у Латвії затримали чоловіка за публікацію фейку про коронавірус.
Як повідомляв «Главком», на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію.
Служба безпеки України вживає невідкладних заходів із встановлення обставин розсилання нібито від імені вітчизняного Міністерства охорони здоров’я листів з фейковою інформацією щодо начебто виявлення в Україні вірусу Covid-19.