Джесіка з Бразилії, яка живе Україною

Можна бути українцем не лише по крові, а й по духу

Її ім'я Джесіка і живе вона у бразильському Сан Паоло, одному з найбільших мегаполісів світу. В її родоводі немає і не було українців. Але вона українка за своїм духом – так буває!

Ми випадково познайомилися в Інтернеті, вона на той час уже захоплювалася спадщиною Назарія Яремчука і добре знала про мою творчість. За професією вона дизайнер, але грає на гітарі та співає, в тому числі й українські пісні.

Коли почалася війна, вона перестала вивчати російську мову і знайшла викладача української, тому що дуже переймається нашою країною і її культурою.

Живучи в Південній Америці, вона добре орієнтується в європейській культурі, знає кілька мов, мріє колись перекладати мою поезію.

Мене вона називає не інакше, як Батько. Я пишаюся, що у мене з'явилася донька не по крові, а по духу, бо це особлива річ, яка дається в житті не кожній людині. Вважаю це особливою милістю Бога...

А вчора Джесіка здивувала мене – знайшла десь у Бразилії аж три платівки, до яких я маю безпосереднє відношення! Одна з них – платівка Назарія Яремчука з красномовною назвою «Чумацький шлях», інша спільна з Ігорем Корнілевичем платівка «Українці – всюди українці!» І третя – це група «Дисплей», з якою я тісно співпрацював у молодості. І це – справжнє диво...

У такі моменти розумієш, що займаєшся незвичайною справою і плоди твоєї праці живуть своїм особливим життям, пройшовши випробування часом і простором.

Це не має жодного стосунку ані до шоубізнесу з його швидкими технологіями отримання прибутку, ані до масового піару, коли на тебе працює гігантський механізм поширення вибраної інформації.

Це – чиста гра долі й провидіння, яке дивним чином з'єднує у цьому світі близькі серця і споріднені душі. І це неймовірно, мій Боже!

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.