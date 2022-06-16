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    Думки вголос

    Тріо лідерів ЄС в Києві. Чому ж українці незадоволені?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Зеленський зустрівся з лідерами Франції, Італії, Німеччини та Румунії - Тріо лідерів ЄС в Києві. Чому ж українці незадоволені?
    Зеленський зустрівся з лідерами Франції, Італії, Німеччини та Румунії
    фото: Офіс президента

    Європа поки не може відмовитись від російських енергоносіїв

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    Драги, Шольц и Макрон вместе в украинском поезде. Это историческое фото. На самом деле.

    Украинцы недовольны поддержкой Европы. Украинцы вообще постоянно недовольны. Украинские политики в курсе. Теперь в курсе и европейские политики.

    И вообще, почему они не в плацкарте?

    Украинцы кричат «зрада». Макрон, дескать, склоняет нас к переговорам с Путиным. Макрон действительно сказал, что мы обречены на переговоры с Путиным или кто там в этот момент будет в Кремле за главного. Но он сказал об этом в конце фразы. А в начале прозвучало, что Украина должна выиграть эту войну, «Мы» должны им в этом помочь и потом все равно будут переговоры. При этом, французы говорят даже о победе, которые включают возврат Крыма. И да, зафиксировать это надо на переговорах. Так что, с этим кто-то спорит? Или мы ожидаем, что мы войдем в Кремль и сожжем Москву? А если нет, то как закончить все это без переговоров? Или Макрон должен спеть песню «Путин-Х..ло» и только тогда украинцы будут довольны президентом, которого себе выбрали французы? Так только тогда будет разорван канал дипломатической связи с Путиным.

    Кстати, если кто-то думает, что Макрон получает удовольствие от звонков Путина, то он сильно ошибается. Макрон вынужден часами общаться с безумным кремлевским дедом, десятиминутные цитаты которого заставляют нас рвать на себе волосы и кричать. А Макрон слушает это часами. Он что, мазохист? Может можно понять, что это его роль. Коммуникатора от Запада. Чтобы не оборвать связь. Чтобы в конце, когда помощь Запада Украине поможет выкинуть Путина к черту с нашей земли, можно было сесть и поговорить. И за столом был кто-то, кто бы этот разговор модерировал. Или вы хотите видеть там Эрдогана, который по ходу дела отпишет себе Крым?

    Шольц? Это действительно странная история. У нас всегда были сильные ожидания от Германии. И как от страны и как от лидера Европейского Союза. И слишком много заявлений лидера Германии расходятся с делом. Но, при этом, если посмотреть на статистику военной помощи, то немцы неожиданно окажутся на четвертом месте. Цифры говорят точнее, чем эмоции. Плюс, крайне важна роль Германии как лидера Европейского союза. А те санкции, которая Европа ввела против России уже очень сильно превосходят наши самые смелые ожидания. Да, они ниже желаний. Но больше ожиданий.

    А Драги? Позиция Италии сейчас гораздо более проукраинская, чем мы могли представить.

    Да, Европа дает нам мало оружия. Да и рынок оружия, зараза, такой сложный и специфический. Все эти ограничения на реэкспорт и так далее. Но беда в том, что Европа давно жила в мире, в котором оружие просто не нужно. В котором война невозможна в принципе. А если что, всегда есть США и их армия. И поэтому произошла демилитаризация Европы. Им просто реально мало есть что дать нам.

    Украинцы недовольны. А русские? Ведь логично, если украинцы недовольны Макроном и Шольцом, то русские должны быть довольны? Ведь украинцы думают, что Шольц и Макрон большие друзья Путина? А русские резко сокращают поставки газа в Германию и Францию. Прям сильно резко. Прям прямо сейчас, когда ЕС готовится дать Украине статус кандидата, когда Макрон, Шольц и Драги едут в поезде. Поток по Северному потоку сократился более чем на 50%. Почувствовали немцы. Почувствовали французы. Вряд ли это результат «довольного Путина». Вряд ли пасквили Медведева, которые, не приходя в сознания пишет в свой телеграмм грязные ругательства как про Украину, так и про Шольца, свидетельствуют о большой дружбе.

    Европа покупает российский газ и нефть? Да, пока покупает. Но например экспорт российского газа в страны «не бывшего СССР» в этом году упали на 30%. Нефтяное эмбарго приведет к тому, что продажи нефти в страны ЕС к концу года упадут в 10 раз. Это все, кстати, приводит в том числе и к замедлению экономики Европы. Можно было бы сократить резче? Да, наверное. Если бы политики забыли об интересах собственных избирателей. Но тогда в Европе выбрали бы других политиков. И уж тогда фото лидеров Германии, Франции и Италии в украинском поезде было бы невозможной фантастикой.

    Мир просто сложнее, чем нам кажется…

    И да, российская пропаганда никуда не делась. И в Украине тоже. Множество тараканов еще вылезут из своих щелей. А часть уже повылазила. И на что, как вы думаете, они бросят все свои усилия? Когда уже нельзя будет говорить украинцам о том, что Россия хорошая. Вся мощь российской пропаганды будет направлена на идею «Запад плохой». Наверное, не стоит им помогать…

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    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: ЄС росія окупанти пропаганда війна Європа українці Україна окупація #stoprussia
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    Тріо лідерів ЄС в Києві. Чому ж українці незадоволені?