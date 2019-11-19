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    Думки вголос

    Українізація? Ми однозначно пішли хибним шляхом

    • Анатолій Матвійчук

      Народний артист

    • Розсилка
    Українізація? Ми однозначно пішли хибним шляхом

    Рефлексії та ілюзії

    Ми однозначно пішли хибним шляхом.

    Не треба було ні в якому разі примушувати наших російськомовних чиновників говорити українською.

    Не треба було змушувати російськомовні групи чи співаків співати українською.

    Не треба було вимагати від російськомовних видань і телеканалів переходу на українську мову.

    Все, що робиться з примусу - є даремним.

    Якщо людина не перейшла на українську мову з волі власного серця чи поклику душі, то все інше - фальш, пристосуванство і кон"юктура, які ніколи не дадуть доброго плоду, а лише добряче зашкодять Україні. В якій би пропорції не змішали ми мед і дьоготь - все одно продукт буде зіпсованим.

    Щоправда, є, а чи точніше - було ще два гіпотетичні варіанти, якими Україна не спромоглася скористатися.

    Перший. Не дозволяти блокувати чи ізолювати інформаційно - кращих представників української еліти і носіїв мови - письменників, філософів, поетів, співаків, акторів, а навпаки - дати їм максимально широку трибуну, щоб усі інші чули, бачили, порівнювали - і тягнулися за високими мовними стандартами, закладеними в їхній творчості.

    У нас же навпаки - була запущена програма розмивання стандартів і дискредитації всього справжнього українського. А згодом пішов процес повної підміни - коли «українодумаючих» замінили «україномовними».

    Якщо ви не розумієте різницю між першим і другим, то це біда.

    Другий спосіб: радикальний. Треба було різко і тотально ввести тест з українознавства. Достатньо було б п"яти-шести запитань, аби зрозуміти, що людина не може займати в цій країні значимих посад і впливати на її майбутню долю.
    Приклади - Ізраїль, країни Балтії. Навіть в США, щоб отримати громадянство ви, окрім мови, маєте знати історію США та політичну систему цієї країни.

    Введеня такої радикальної переатестації дозволило б хоча й болісно, але швидко відсторонити від керування Україною її недоброзичливців.

    Єдина умова - для цього до влади мав би прийти справді УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ, неважливо, чи демократичним шляхом чи шляхом військового перевороту.

    Він мав би не зважати на зойки і провокативні заяви в обмеженні демократії та свободи слова - оголосивши на два роки ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД ДЕРЖАВООЧИЩЕННЯ.
    І нічого антигуманного в цьому не вбачаю - світ знає такий досвід.

    Розумію, що другий радикальний варіант більше схожий на «4 сон Віри Павлівни» (погугліть Чернишевського!) Однак, розглядаючи з аналітичної точки хору саме нинішню українську ситуацію, не важко зрозуміти, куди приведе нас ця катастрофічна експонента.

    Скоріше всього, замість однієї, Соборної, буде кілька Україн - зовсім різних за суттю, в залежності від того, що вкладатимуть у цю стару назву новітні претенденти на Булаву - Гетьмани, а чи Гутмани.

    У мене все.

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США Ізраїль українська мова Україна
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