«Журналіст» Портнов відвідав Офіс президента і поскаржився на Радіо Свобода



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Тиждень тому поліція відкрила справу за заявою Портнова проти журналістів

В Офісі президента повідомили, що взяли до відома аргументи ексзаступника голови Адміністрації Януковича Андрія Портнова

Ексчиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов звернувся до Офісу президента України зі своїми «аргументами» у конфлікті з журналістами Радіо Свобода, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Адвокат і журналіст Андрій Портнов звернувся до Офісу президента України з реакцією на розгляд скарги журналістів Радіо Свобода. Конфліктна ситуація між ним і працівниками Радіо Свобода днями обговорювалася на засіданні Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові. За словами Андрія Портнова, саме тому він вирішив також звернутися до Офісу президента і Ради з проханням взяти до уваги його аргументи», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Портнов висловив занепокоєння «загрозою свободі слова і перешкоджанням його адвокатській і журналістській діяльності, оскільки є штатним телеведучим каналу «112 Україна» і має офіційне редакційне завдання».

«У мене минуло шість років після державної служби. Я не є політиком, державним службовцем, членом політичної партії, депутатом будь-якого рівня. У зв’язку з цим я вважаю, що це піврічне стеження за мною є проведенням стосовно мене незаконних оперативно-технічних дій під виглядом журналістської діяльності. Адже якщо за шість місяців не видається жоден сюжет, то це стеження й незаконні оперативно-технічні дії», – цитує пресслужба Офісу президента слова Портнова.

В Офісі президента повідомили, що взяли до відома аргументи ексзаступника голови Адміністрації Януковича Андрія Портнова.

«Рада з питань свободи слова і захисту журналістів об’єктивно розгляне цю ситуацію з урахуванням усіх обставин, викладених обома сторонами конфлікту, адже неупередженість у дослідженні кожної справи є надзвичайно важливою для репутації цього новоствореного консультативно-дорадчого органу при главі держави», – йдеться у повідомленні.

Портнов у телеграмі написав, що зустрічався із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком.

У соцмережах уже іронізують з цього приводу. Так, відомий блогер Сергій Наумович написав: «З'ясувалося, що якщо стосовно вас журналісти проводять розслідування, то просто зареєструйте ЗМІ - це коштує всього 1400 грн, - візьміть себе на роботу і йдіть скаржитися в Офіс президента як журналіст. В ОП розглянуть вашу скаргу і навіть опублікують звіт на офіційному сайті глави держави».

Минулого тижня Рада з питань свободи слова і захисту журналістів заслухала інформацію про розслідування проваджень щодо погроз журналістам програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») й оприлюднення їхніх персональних даних.

На цьому засіданні представники Міністерства внутрішніх справ України повідомили членам Ради з питань свободи слова і захисту журналістів при президентові, що незаконний збір інформації, в чому журналістів Радіо Свобода звинувачує ексчиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов, «навряд чи можливий».

Національна поліція України 6 листопада зареєструвала кримінальне провадження через тиск колишнього депутата та ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова на редакцію програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), яка працює над підготовкою матеріалу про нього.

Наступного дня поліція відкрила провадження за заявою Портнова про перешкоджання його «журналістській діяльності».

1 листопада ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь «Схеми» заявили про тиск на журналістів із боку Портнова.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Андрія Портнова і закликало правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.