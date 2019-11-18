ЗМІ: Російський митник втік до Києва



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Максим Мамчур разом із родиною втік до Києва Фото: Віртуальна таможня

Співробітники російської митниці зв'язалися з батьком Мамчура, який живе на Україні, - він повідомив, що його син захворів

Російський митник-високопосадовець Максим Мамчур втік до Києва. Про це повідомляє «Фонтанка».

За даними видання, 14 листопада заступник начальника Північно-Західної митниці не вийшов на роботу. Співробітники митниці зв'язалися з його батьком, який живе на Україні, - він повідомив, що його син захворів.

Пізніше з’ясувалося, що Мамчур із родиною виїхав за межі Росії через Білорусь. Зазначається, що наразі російський митник знаходиться на Україні. Обов'язки заступника начальника виконуватиме його заступник - полковник Світлана Андрєєва.

За тиждень до цього сталася схожа історія - зник начальник відділу митного контролю після випуску товарів Санкт-Петербурзької митниці Олег Гусєв. 15 листопада був підписаний наказ про його звільнення. Через деякий час Гусєв вийшов на зв'язок із Прибалтики і попросив «вважати себе звільненим».

Як зазначає видання, митники могли покинути країну через побоювання бути притягнутими до кримінальної відповідальності. Проте ні щодо Гусєва, ні щодо Мамчура кримінальні справи не порушувалися, пише «Фонтанка».