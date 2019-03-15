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    Думки вголос

    Без Карпатської України ми б сьогодні не мали власної держави

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Розсилка
    Без Карпатської України ми б сьогодні не мали власної держави
    Джерело: m-studio.net.ua

    Вперше з початку 1920-х років українське питання повернулося у порядок денний світової політики та світових медіа

    80 років Карпатської України.

    15 березня 1939 року. Європа вже без гальм неслась назустріч Другій світовій війні. До її формального початку лишалося менше 6 місяців.

    Імперські монстри та дрібніші хижаки вкотре корегували політичну карту континенту — і в цей момент із дна історії постає Україна. Хай навіть на клаптику землі. Маленька, але горда Українська держава на Закарпатті, яка мала би стати точкою зборки великої Соборної України.

    Вперше з початку 1920-х років українське питання повернулося у порядок денний світової політики та світових медіа.

    З оборони Карпатської України почалися Другі Визвольні Змагання. Без яких не було би сьогоднішньої України.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Європа держава Україна
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