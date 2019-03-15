Без Карпатської України ми б сьогодні не мали власної держави
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Розсилка
Вперше з початку 1920-х років українське питання повернулося у порядок денний світової політики та світових медіа
80 років Карпатської України.
15 березня 1939 року. Європа вже без гальм неслась назустріч Другій світовій війні. До її формального початку лишалося менше 6 місяців.
Імперські монстри та дрібніші хижаки вкотре корегували політичну карту континенту — і в цей момент із дна історії постає Україна. Хай навіть на клаптику землі. Маленька, але горда Українська держава на Закарпатті, яка мала би стати точкою зборки великої Соборної України.
Вперше з початку 1920-х років українське питання повернулося у порядок денний світової політики та світових медіа.
З оборони Карпатської України почалися Другі Визвольні Змагання. Без яких не було би сьогоднішньої України.
Джерело: блог Андрія Іллєнка