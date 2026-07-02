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Андрій Іллєнко Військовий, громадський діяч, екснардеп

Україна перестала просити схвалення. Саме це дратує Варшаву

glavcom.ua
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фото: DepositPhotos.com

Не Бандера. Не Пантеон. Проблема значно глибша

Поки українці розбирають завали та рахують загиблих після чергової пекельної ночі – на думку канцелярії президента Польщі нам саме час ознайомитися із новою заявою про те, як Україна «ескалює» відносини з Польщею.

Тепер новим рівнем «ескалації» став закон про національний Пантеон.

Все це звучить як якесь абсолютне, абсурдне божевілля – але «невдячність» та «антипольськість» українців зайшла так далеко, що польському президенту терпіти вже немає сил.

«Краще бути московською ганчіркою, ніж бандерівським памперсом» – не витримав і сказав вголос нове політичне мотто польської політичної еліти (принаймні її значної частини) колишній премʼєр Польщі Лєшєк Міллєр.  

Не будемо розкручувати потенційно дуже смішну тему про те, що найбільш гучні польські «патріоти» чомусь всі з німецькими прізвищами, бо німці точно тут ні до чого.

Що ж, Міллєр обрав бути московською ганчіркою, хоча ніхто не змушував його бути бандерівським памперсом. Не вперше в польській історії. Думаю, божевілля не спинити.

Польщу Міллєра та Навроцького не турбує Бандера і УПА. Не було би їх, були би Хмельницький з Кривоносом та Гонта із Залізняком.

Їх турбує те, що Україна не в ролі жертви, не в ролі другорядного героя, не в пошуках схвалення ззовні. Україна вже ніколи не буде «підопічним» польських чи будь яких інших «адвокатів».

Ми не відходили від формули «пробачаємо і просимо пробачення».

Ми не обирали сваритися.

Наша рука досі готова до потиску. Але вічно висіти в повітрі вона теж не буде.

Українці обирають бомбити Москву, а не ставати московськими ганчірками, як обирає Міллєр.

А от куди приведуть поляків їхні нинішні керманичі – велике питання. І як би це не було неприємно нам, але це перш за все проблема самої Польщі.

Напевно, і цей шлях треба дійти до точки, коли протверезіння нарешті станеться.

Але щоб не було запізно.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна політика Польща

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