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Андрій Іллєнко Військовий, громадський діяч, екснардеп

Пророцтво про Крим здійснюється

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Українські дрони атакували нафтовий термінал у Керчі
фото з соцмереж

Сіра зона безвиході. Як Крим занурюється в ізоляцію

Пророцтво здійснюється. Крим стає безлюдним. Абсолютно непридатним для життя.

Вже зникло паливо, отже зараз ляже вся логістика і торгівля. Далі не стане продуктів у магазинах. Потім під великим питанням робота критичної інфраструктури.

Про курортний сезон, роботу та гроші взагалі навіть смішно говорити. Далі буде ставати все гірше і гірше. Тобто все краще і краще.

І так буде до тих пір, поки Крим не повернеться у рідну гавань, до України, до Києва. А доти – лише відрізана від світу сіра зона війни, кризи та безвиході.

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Джерело
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Теги: Україна війна росія Крим

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