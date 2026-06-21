Пророцтво про Крим здійснюється
Сіра зона безвиході. Як Крим занурюється в ізоляцію
Пророцтво здійснюється. Крим стає безлюдним. Абсолютно непридатним для життя.
Вже зникло паливо, отже зараз ляже вся логістика і торгівля. Далі не стане продуктів у магазинах. Потім під великим питанням робота критичної інфраструктури.
Про курортний сезон, роботу та гроші взагалі навіть смішно говорити. Далі буде ставати все гірше і гірше. Тобто все краще і краще.
І так буде до тих пір, поки Крим не повернеться у рідну гавань, до України, до Києва. А доти – лише відрізана від світу сіра зона війни, кризи та безвиході.
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