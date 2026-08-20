Чому вибори – погана ідея?
Світле майбутнє ми здобудемо в бою, а не на виборах
Моя думка незмінна. Вибори під час війни такої інтенсивності – це погана ідея.
І взагалі, нічого особливо хорошого від майбутніх виборів (колись вони все ж відбудуться) я не чекаю. Не тому, що я не вірю у світле майбутнє. Вірю. Але надто добре розумію, що таке вибори. Світле майбутнє ми здобудемо в бою, а не на виборах.
Фронт підходить до Словʼянсько-Краматорської агломерації. Якщо хтось думає – що за цією фортецею ще десяток таких самих фортець – то я змушений розчарувати. За цією фортецею – дорога вглиб країни.
Фпв вже літають у Харкові.
Київ – головна ціль обстрілів ворога на цю зиму.
Роботи безмежно багато, проблеми величезні, виклики колосальні, ставки найвищі.
Фортецю Донбас втримаємо. До Харкова ворога не підпустимо. Київ переживе і цю зиму.
Вистоїмо.
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