Чому вибори – погана ідея?

Світле майбутнє ми здобудемо в бою, а не на виборах

Моя думка незмінна. Вибори під час війни такої інтенсивності – це погана ідея.

І взагалі, нічого особливо хорошого від майбутніх виборів (колись вони все ж відбудуться) я не чекаю. Не тому, що я не вірю у світле майбутнє. Вірю. Але надто добре розумію, що таке вибори. Світле майбутнє ми здобудемо в бою, а не на виборах.

Фронт підходить до Словʼянсько-Краматорської агломерації. Якщо хтось думає – що за цією фортецею ще десяток таких самих фортець – то я змушений розчарувати. За цією фортецею – дорога вглиб країни.

Фпв вже літають у Харкові.

Київ – головна ціль обстрілів ворога на цю зиму.

Роботи безмежно багато, проблеми величезні, виклики колосальні, ставки найвищі.

Фортецю Донбас втримаємо. До Харкова ворога не підпустимо. Київ переживе і цю зиму.

Вистоїмо.