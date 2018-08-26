Джон Маккейн - друг України та найбільш послідовний ворог Москви серед західної еліти

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джон Маккейн

Маккейн був прикладом того, якою має бути справжня політична еліта. Дякуємо за все. Будемо пам'ятати.

Помер Джон Маккейн.

Колись Джордж Оруел сказав, що свобода - це можливість сказати, що два плюс два дорівнює чотири.

Перефразувати його, можна сказати, що політична мужність сьогодні - це здатність зло назвати злом. Здавалося б, це просто. Але на це сьогодні здатні одиниці. Серед них був Джон Маккейн.

Ми будемо пам'ятати його як великого друга України та найбільш послідовного ворога Москви серед західної еліти. Ми будемо пам'ятати його як великого американця, який уособлює основні американські чесноти - патріотизм, любов до свободи, віру в Бога. Онук адмірала і син адмірала, герой війни у В'єтнамі, політик з кришталевою репутацією - Джон Маккейн був прикладом того, якою має бути справжня політична еліта. Дякуємо за все. Будемо пам'ятати.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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